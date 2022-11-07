В Можайске гопник попытался сломать букву Z, но не рассчитал силы и улёгся на асфальт

Будни гопника из Можайска: напиться, шататься по улице, ломать всё, что подвернётся под руку/ногу. На этот раз ему подвернулась буква Z. И гражданин решил с ней поквитаться.

Правда, силёнок у него оказалось маловато, да и замах слабоват. Как только хулиган вытянул конечность и лягнул буковку, она бодро качнулась и отправила гопана на асфальт.

Но гражданин не сдался: вступил в неравный бой и всё-таки повалил букву. А потом поплёлся к местному ДК и попытался сжечь баннер, посвящённый СВО. Тот был мокрым и не загорался, тогда любитель приключений порвал его.