В Можайске гопник попытался сломать букву Z, но не рассчитал силы и улёгся на асфальт

Даже буква смогла положить этого вандала на лопатки.
Будни гопника из Можайска: напиться, шататься по улице, ломать всё, что подвернётся под руку/ногу. На этот раз ему подвернулась буква Z. И гражданин решил с ней поквитаться.
Правда, силёнок у него оказалось маловато, да и замах слабоват. Как только хулиган вытянул конечность и лягнул буковку, она бодро качнулась и отправила гопана на асфальт.
Но гражданин не сдался: вступил в неравный бой и всё-таки повалил букву. А потом поплёлся к местному ДК и попытался сжечь баннер, посвящённый СВО. Тот был мокрым и не загорался, тогда любитель приключений порвал его.
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Всё это попало на камеру и позже оперативники внимательно просмотрели все подвиги Константина Марценко - так зовут борцуна с буквами и плакатами. Ему 34 года ранее он уже привлекался за мелкое хулиганство.
Вот и решил повторить тот заход. Попытка зачтена - силовики уже начали проверку.
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АНТИФИШКИ
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Кто придумал буквы латинского алфавита?
Вот ты клоун, я валяюсь
Этож тупой говномёт.