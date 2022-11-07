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В Можайске гопник попытался сломать букву Z, но не рассчитал силы и улёгся на асфальт

В Можайске гопник попытался сломать букву Z, но не рассчитал силы и улёгся на асфальт

Автор:
07 ноября 2022 16:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Спецоперация   буква   вандал   гопник   можйск   сво   
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Даже буква смогла положить этого вандала на лопатки.

Будни гопника из Можайска: напиться, шататься по улице, ломать всё, что подвернётся под руку/ногу. На этот раз ему подвернулась буква Z. И гражданин решил с ней поквитаться.

Правда, силёнок у него оказалось маловато, да и замах слабоват. Как только хулиган вытянул конечность и лягнул буковку, она бодро качнулась и отправила гопана на асфальт.

Но гражданин не сдался: вступил в неравный бой и всё-таки повалил букву. А потом поплёлся к местному ДК и попытался сжечь баннер, посвящённый СВО. Тот был мокрым и не загорался, тогда любитель приключений порвал его.

Всё это попало на камеру и позже оперативники внимательно просмотрели все подвиги Константина Марценко - так зовут борцуна с буквами и плакатами. Ему 34 года ранее он уже привлекался за мелкое хулиганство.

Вот и решил повторить тот заход. Попытка зачтена - силовики уже начали проверку.

Источник:

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Метки: Спецоперация   буква   вандал   гопник   можйск   сво   
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15  комментариев
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
34 года и такой ебл@н
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zloikrot Час назад
дык, зима на носу, ищет бесплатную зимовку.
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Shtoppi 2 часа назад
Нужно бы этого какла Константина Марценко на кичу, за осквернение гос. символики. Да и на терроризм проверить тоже не помешает.
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5k
Дмитрий 2 часа назад
В zzzопе zzzгло сильно очень. Жаль у нас наказания стандартные. Без "выдумки". А то стоило бы оленю что-нибудь эдакое придумать....
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