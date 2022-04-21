Вандалу-неудачнику не хватило сил разбить стекло

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Парень решил разбить стекло остановки кулаком, но удача в тот день была явно не на его стороне. Его приятель запечатлел неудачную попытку вандализма.
Пусть об стену головой теперь попробует. Она ему всё равно не нужна.
Источник:
АНТИФИШКИ
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тут даже кармы никакой не надо - он сам себя наказал
осталось - сделать тату на лбу - "я - му....ак"
А вот если делать по этой методике и набивать удары об стену, например, можно стать как Брюс Ли!