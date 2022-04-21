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Главная > Видео 
Вандалу-неудачнику не хватило сил разбить стекло

Вандалу-неудачнику не хватило сил разбить стекло (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 12:20
Метки: в мире   вандал   вандализм   видео   остановка   удар   фейл   
959
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Парень решил разбить стекло остановки кулаком, но удача в тот день была явно не на его стороне. Его приятель запечатлел неудачную попытку вандализма.
Пусть об стену головой теперь попробует. Она ему всё равно не нужна.

Источник:

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Метки: в мире   вандал   вандализм   видео   остановка   удар   фейл   
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21  комментарий
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3k
Дмитрий Час назад
ништяк, прощай шаловливая ручонка
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alex9845 43 секунды назад
Лузер
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359
Antei949 13 минут назад
продам гипс, недорого, самовывоз
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Митхун Чакрабортенков 15 минут назад
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nobody® 21 минуту назад
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1k
pinbalist 24 минуты назад
Дурак. Головой надо пробовать - там кость потолще.
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2k
cfhfwby Полчаса назад
Поймать теперь и заставить оплатить все разбитые остановки в округе.
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Copycat Полчаса назад
все в травмпункт лежит его дорога)

тут даже кармы никакой не надо - он сам себя наказал
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6k
SuperTroll 38 минут назад
Был у нас такой дурачок во дворе..решил витрину магазина с ноги разбить..Пробил, но верхняя часть стекла, как гильотина опустилась..
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20k
Serg2001 52 минуты назад
Бис! Бис!
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45k
dima423 56 минут назад
во епанутый.. а если бы и разбил то че? порезался бы весь...
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1k
Трям 57 минут назад
Какая злая зубочистка...
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8k
Игорь 58 минут назад
хорошее стекло
осталось - сделать тату на лбу - "я - му....ак"
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7k
Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню Час назад
Дурак, большой палец надо зажимать остальными и бить, так удар сильнее получается.
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47
skazz Так что пей и ты, мужик, пей за всю херню 22 минуты назад
Согласен. Так если бить, то даже кастет не нужен. Еще можно перед ударом язык зубами прижать - так проще на ударе сконцентрироваться - точность удара в разы увеличивается.
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