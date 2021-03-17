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В Оренбурге вандал поскользнулся и упал в собственную мочу

В Оренбурге вандал поскользнулся и упал в собственную мочу (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 10:55
Сообщество : Жить в России
Метки: вандал   видео   карма   оренбург   подъезд   
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Сверхразум из Оренбурга провожал двух барышень домой в позднее время. У женщин не оказалось магнитного ключа, чтобы войти в подъезд и главный герой видео решил открыть дверь варварским способом. Запустив представительниц прекрасного внутрь он справил малую нужду на ступеньки и зашел в подъезд.

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Метки: вандал   видео   карма   оренбург   подъезд   
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9  комментариев
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1k
Максим 2 часа назад
На Руси и не только, верили что разные племена (сообщества читай) произошли от разных животных. Помните тотемы и прочее? Зверь- покровитель.
Смотришь на таких людей и понимаешь, а ведь правда! Кто-то вполне мог произойти от свиньи, например, поссал и там же полежал.
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5k
Николай 9 минут назад
Упалнамоченный, собственной персоной...ай херой...
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7k
Lev Asriev 51 минуту назад
Вот ведь реально животное. Точнее даже скотина. Поссать на лестницу, в подъезде, в лифте-что у вас в голове, вырожденцы творится, что вы на это способны? Когда-то жил в Марьино, в высотке. Видишь соседей-люди-как люди. Но что ни ночь- подъезд обосран/обоссан, завален мусором, почтовые ящики сожжены или сломаны. Переехал в центр-долго не мог привыкнуть, что в подъезде даже не курят, чисто , а в лифте не нассано.
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31k
Alex Час назад
Быдло типичное
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8k
Мафусаил Час назад
О, карма постигла писающего мальчика
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15k
Александр Час назад
Хлебало на камере есть, надеюсь штраф выпишут.

P.S. Рано видос обрезали- мне интересно он, случаем, не к машине направился? Может на районе есть доброжелатели, и точно также ему тачку "пометят"?
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3k
insaider Час назад
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