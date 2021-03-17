В Оренбурге вандал поскользнулся и упал в собственную мочу

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Сверхразум из Оренбурга провожал двух барышень домой в позднее время. У женщин не оказалось магнитного ключа, чтобы войти в подъезд и главный герой видео решил открыть дверь варварским способом. Запустив представительниц прекрасного внутрь он справил малую нужду на ступеньки и зашел в подъезд.
Закончилась его подъездные приключения тем, что он поскользнулся на ступеньках и упал в собственную мочу.
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Смотришь на таких людей и понимаешь, а ведь правда! Кто-то вполне мог произойти от свиньи, например, поссал и там же полежал.
P.S. Рано видос обрезали- мне интересно он, случаем, не к машине направился? Может на районе есть доброжелатели, и точно также ему тачку "пометят"?