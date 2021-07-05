Борьба мужчины со «съевшим» карту банкоматом

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Порой случаются ситуации, когда банкомат «зажевал» карту и не хочет её возвращать. Кто-то начинает паниковать, другие звонят в банк и ждут совета. Этот мужчина выбрал иной путь решения проблемы с картой.
Забрал только свое.
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А то придурки его газом накачивают и взрывают, а , оказывается. он просто так открывается...)))
Так что, это может даже и не его карта вовсе
Там тастатура не позволяет.
У меня сожрала, я в окошко - через 2 минуты отдали. Оказалось я медстраховке 80 ойро должен был.
Они мне Счёт заморозили. ИДИОТЫ!!! Слали мне Счёт на старый адрес в котором я уже 2 года не живу . Страховка вся на новом. А отдел взимания на старом у них остался. По бумажным карточкам шоли работают... писец вообще!!!
Даже в банке смеялись. Хорошо страховая в соседнем доме. Быстро разобрались. Как мля я им заплачу если все счета закрыли????