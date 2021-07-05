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Борьба мужчины со «съевшим» карту банкоматом

Борьба мужчины со «съевшим» карту банкоматом (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 10:08
Сообщество : Юмор
Метки: банкомат   вандал   вандализм   видео   карта   прикол   
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Порой случаются ситуации, когда банкомат «зажевал» карту и не хочет её возвращать. Кто-то начинает паниковать, другие звонят в банк и ждут совета. Этот мужчина выбрал иной путь решения проблемы с картой.

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Метки: банкомат   вандал   вандализм   видео   карта   прикол   
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14  комментариев
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2k
Vitamin 2 часа назад
Неужели так просто можно банкомат разодрать?)))
А то придурки его газом накачивают и взрывают, а , оказывается. он просто так открывается...)))
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21k
Михаил Сметанкин 2 минуты назад
Банкомат можно "съесть" карту, например, если карта заблокирована или числится утерянной.
Так что, это может даже и не его карта вовсе
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5k
Иван Кузин 42 минуты назад
обезьяна
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34k
Лесли 🥰 58 минут назад
С подружкой пошли снять деньги. У нее карту зажевал банкомат. Она просто кнопку отмены зажала на 10 минут! И он выплюнул карту))) Хорошо хоть очередь рассосалась.
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
А где "мужчина"? Вижу только самца дикой макаки.
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2k
Frank Borman Час назад
Вах! Я твой банк банкомат шатал!
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687
Not Found! 2 часа назад
Джигит!
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33k
Alex 2 часа назад
Сенсация в мире животных, обезьяны начали банкомат осваивать.
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