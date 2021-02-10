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Житель Костромы подрался в 5 утра с гигантским чебуреком

Житель Костромы подрался в 5 утра с гигантским чебуреком (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 10:09
Сообщество : Жить в России
Метки: вандал   вандализм   видео   кострома   чебурек   
518
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Ранним утром 31 января разгоряченный житель Костромы решил подраться со скульптурой чебурека, установленной возле местной кулинарии. Арт-объект не смог оказать достойного сопротивления и был сломан.

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Метки: вандал   вандализм   видео   кострома   чебурек   
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11  комментариев
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22k
Vazari 2 часа назад
Неужели сложно найти по записи этого дегенерата и засунуть ему в очко этот чебурек?
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1k
Димон Полчаса назад
вот у них там жизнь веселая))), и девки забавные)
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534
Злодей 37 минут назад
А потом на митинг побежали за анального
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3k
Константин 38 минут назад
Ударил чебурек, а упали девки...
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15k
Александр 43 минуты назад
Отзыв недовольного посетителя.

1) Заявление в полицию+ видео.

2)Распечатать скриншот и подклеить к чебуреку, с пометкой что: "В срочнейшие чебуреки из баранов и свиней, используются только отборные продукты с сертификацией, а не всякий говномусор из неизвестных свинобараноферм."

Если туловище местное, авось узнает себя, во время седьмого нападения.
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86k
Дмитрий 56 минут назад
Энергию девать некуда - таких синяков в трудовые лагеря на пару месяцев исправительных работ .
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38k
Элек Мек Час назад
Чебурек обидеть может каждый.
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35
Roman Alekseev Элек Мек 48 минут назад
Да ладно. Чебурек, находясь в нокдауне, из партера смог двух теток свалить. Не надо их недооценивать ! :))
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2k
insaider 2 часа назад
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