Житель Костромы подрался в 5 утра с гигантским чебуреком

Ранним утром 31 января разгоряченный житель Костромы решил подраться со скульптурой чебурека, установленной возле местной кулинарии. Арт-объект не смог оказать достойного сопротивления и был сломан.
Владелец чебуречный рассказал, что это уже шестое по счету покушение на скульптуру. Однако мужчина не сдается. Он пообещал подлечить пострадавший чебурек и вернуть его на место.
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1) Заявление в полицию+ видео.
2)Распечатать скриншот и подклеить к чебуреку, с пометкой что: "В срочнейшие чебуреки из баранов и свиней, используются только отборные продукты с сертификацией, а не всякий говномусор из неизвестных свинобараноферм."
Если туловище местное, авось узнает себя, во время седьмого нападения.