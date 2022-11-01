Гонщик прошёл в финал благодаря любимой тактике из компьютерных игр

В воскресенье состоялась предпоследняя гонка сезона в NASCAR. Гонщик Росс Честейн ушёл на финальный круг десятым. Он решил не тормозить перед последним поворотом и прижался к стене. Практически не сбавляя скорости он пошёл по дуге и начал обгонять соперников одного за другим. Благодаря такому манёвру он смог пройти в финал гонки, который состоится в воскресенье 6 ноября.



Пилот сказал, что много раз проделывал этот трюк в детстве в игре NASCAR 2005 и не знал, получится ли у него подобное в реальной жизни.