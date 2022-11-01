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Гонщик прошёл в финал благодаря любимой тактике из компьютерных игр

Гонщик прошёл в финал благодаря любимой тактике из компьютерных игр

Автор:
01 ноября 2022 10:43
Сообщество : Автомир
Метки: NASCAR   Прикол   Росс Честейн   гонщик   интересно   компьютерные игры   
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Порой трюки из видеоигр работают и в реальной жизни. Это доказал гонщик NASCAR из команды Trackhouse. Спортсмен Росс Честейн, выступающий на Chevrolet Camaro, обеспечил себе путёвку в финал гонки благодаря тактике из гоночных компьютерных игр.
В воскресенье состоялась предпоследняя гонка сезона в NASCAR. Гонщик Росс Честейн ушёл на финальный круг десятым. Он решил не тормозить перед последним поворотом и прижался к стене. Практически не сбавляя скорости он пошёл по дуге и начал обгонять соперников одного за другим. Благодаря такому манёвру он смог пройти в финал гонки, который состоится в воскресенье 6 ноября.

Пилот сказал, что много раз проделывал этот трюк в детстве в игре NASCAR 2005 и не знал, получится ли у него подобное в реальной жизни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NASCAR   Прикол   Росс Честейн   гонщик   интересно   компьютерные игры   
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3  комментария
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Roman Полчаса назад
Посмотреть бы на изменения регламента. Но забуду же через неделю.
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mechatron Roman 17 минут назад
Сказали, что в этом году в финале ничего менять не будут. Возможно только со следующего года.
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Бритва Полчаса назад
я обычно на поворотах стукался в стену, чтобы сбросить скорость. Гонки без продвинутой физической модели делали подобную тактику эффективной.
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