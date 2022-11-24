Мужчина на зеленом кабриолете катался по Москве с открытой крышей

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В Москве недавно заметили автомобилиста, который не боится холодов. Мужчина ехал по трассе на своём кабриолете с открытой крышей. Автолюбитель был одетый в футболку и кофту и не обращал внимания на снег.
Когда лето - состояние души
Некоторые пользователи сети предположили, что у владельца зеленого автомобиля сломалась крыша. Другие же повеселились и сказали, что мужчина не боится холодов.
Видео, предположительно, снято 22 ноября. В тот день в столице шёл снег с дождём.
Видео, предположительно, снято 22 ноября. В тот день в столице шёл снег с дождём.
Источник:
АНТИФИШКИ
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