Мужчина на зеленом кабриолете катался по Москве с открытой крышей

В Москве недавно заметили автомобилиста, который не боится холодов. Мужчина ехал по трассе на своём кабриолете с открытой крышей. Автолюбитель был одетый в футболку и кофту и не обращал внимания на снег.

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Когда лето - состояние души Некоторые пользователи сети предположили, что у владельца зеленого автомобиля сломалась крыша. Другие же повеселились и сказали, что мужчина не боится холодов.



Видео, предположительно, снято 22 ноября. В тот день в столице шёл снег с дождём.