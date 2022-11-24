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Мужчина на зеленом кабриолете катался по Москве с открытой крышей

Мужчина на зеленом кабриолете катался по Москве с открытой крышей

Автор:
24 ноября 2022 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   Прикол   авто   видео   интересно   кабриолет   
476
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В Москве недавно заметили автомобилиста, который не боится холодов. Мужчина ехал по трассе на своём кабриолете с открытой крышей. Автолюбитель был одетый в футболку и кофту и не обращал внимания на снег.

Когда лето - состояние души

Некоторые пользователи сети предположили, что у владельца зеленого автомобиля сломалась крыша. Другие же повеселились и сказали, что мужчина не боится холодов.

Видео, предположительно, снято 22 ноября. В тот день в столице шёл снег с дождём.

Источник:

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Метки: Москва   Прикол   авто   видео   интересно   кабриолет   
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8  комментариев
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24
Мандалай Иванович Час назад
Может просто неисправный авто?
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12k
Kostick 47 минут назад
с такой теплоизоляцией, в виде жира, ему чхать на тот холод. да и система отопления в кабрике рассчитана на такое, ессно до определенных пределов.
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27
efrat Kostick Полчаса назад
голова по-любому будет мерзнуть от ветра, не лето ведь, даже с учетом наикрутейшей аэродинамики ветрового стекла
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26k
SerGProS 57 минут назад
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17k
Наталья Час назад
Продолжаем серию сногсшибательных новостей.)
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6k
ekarataev Час назад
Подъемный механизм крыши не справился с замерзшей водой натекшей в водостоки? Был вроде небольшой ледяной дождь давеча...
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1k
Шапкин Час назад
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