Тайное место, которое понравится многим детям

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Мужчина сделал у себя в доме секретную комнатку, в которой можно спрятаться от лишних глаз и расслабиться. Такое местечко наверняка понравится многим детям.
Воплощение чьей-то детской мечты.
Источник:
АНТИФИШКИ
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