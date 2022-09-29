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Тайное место, которое понравится многим детям

Тайное место, которое понравится многим детям

Автор:
29 сентября 2022 13:19
Метки: видео   дети   интересно   комната   место   прикол   
884
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1
Мужчина сделал у себя в доме секретную комнатку, в которой можно спрятаться от лишних глаз и расслабиться. Такое местечко наверняка понравится многим детям.
Воплощение чьей-то детской мечты.

Источник:

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Метки: видео   дети   интересно   комната   место   прикол   
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7  комментариев
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16k
Топпер Харли Час назад
Где-то заплакал жирный мальчик...
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150
GoblinFegya Минуту назад
Военком найдет.
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66k
Вит Z 50 минут назад
Да ладно для детей,для себя родимого делал)))Захотел бухнуть,чтобы жена не ворчала и исчез....)))Туда ещё комп или телик поставить,кайфуй не хачу)))
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7k
Роман Час назад
Прикольно. Главное что бы детки там не решили разжечь себе очаг =)
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34k
Седой 2 часа назад
А у нас места нет...
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70k
Доктор Джонс 2 часа назад
Да мне самому нравится!
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7k
Колорад 2 часа назад
"Мужчина сделал у себя в доме секретную комнатку, в которой можно спрятаться от лишних глаз и расслабиться. Такое местечко наверняка понравится многим детям."
Вы читаете, что пишете? Извращуга.
:D
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