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Сообщество Без кота и жизнь не та 1435 постов • 449 подписчиков подписаться
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Кот "выплывает" из наркоза

Кот "выплывает" из наркоза

Автор:
31 октября 2022 09:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Реакция   видео   животные   интересно   кот   кошка   наркоз   
746
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Кто-то из наркоза выходит, а кто-то выплывает⁠⁠! В ветеринарной клинике запечатлели кота, которы необычным образом выходил из наркоза.

Кот приходит в себя после наркоза

Когда приснилось, что ты морской котик.

Источник:

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Метки: Прикол   Реакция   видео   животные   интересно   кот   кошка   наркоз   
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8  комментариев
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754k
А.Берестенко Час назад
Фигня!
В осенью 2013г мне делали операцию на брюхе (ушивали белую линию) под общим наркозом, шрам остался 16 см. Очнулся от наркоза на следующее утро в палате.
А соседи по палате рассказывают - привозят две медсестры тебя на каталке в палату, а заехать не могут, короче тыр-пыр, никак!
Тут ты встаешь с каталки, голый по пояс, только снизу, сбоку из пуза две трубки висят, в бутылочку заправленные, отпихиваешь сестричек, завозишь каталку и ложишься снова. Они офигевшие докатывают коталку до твоей койки и ты сам перелезаешь на койку!

Нихрена не помню!
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995
Pterocactus 23 минуты назад
Пусть дура под хвостом поцелует, где яйца отчекрыжили!
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7k
evenSeven 39 минут назад
Смешного, кстати, тут мало. Кошки пугаются такого своего состоянии и интуитивно пытаются куда-то убежать. Моя все пыталась то на кровать запрыгнуть, то с нее спрыгнуть, а лапы-то не слушаются. Держишь ее, ловишь в этих ее прыжках, она от этого еще больше пугается, вырывается, и даже не понятно узнает она тебя или нет... И это не пять минут и не десять. Пару часов отходила. В общем, не для слабонервных.
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