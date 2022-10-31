Кот "выплывает" из наркоза

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Кто-то из наркоза выходит, а кто-то выплывает! В ветеринарной клинике запечатлели кота, которы необычным образом выходил из наркоза.
Кот приходит в себя после наркоза
Когда приснилось, что ты морской котик.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В осенью 2013г мне делали операцию на брюхе (ушивали белую линию) под общим наркозом, шрам остался 16 см. Очнулся от наркоза на следующее утро в палате.
А соседи по палате рассказывают - привозят две медсестры тебя на каталке в палату, а заехать не могут, короче тыр-пыр, никак!
Тут ты встаешь с каталки, голый по пояс, только снизу, сбоку из пуза две трубки висят, в бутылочку заправленные, отпихиваешь сестричек, завозишь каталку и ложишься снова. Они офигевшие докатывают коталку до твоей койки и ты сам перелезаешь на койку!
Нихрена не помню!