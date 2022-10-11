Разработчик запустил Doom в «Блокноте» Windows

Разработчик не стал подробно рассказывать о своём проекте. Известно лишь то, что приложение «Блокнот» используется в качестве дисплея для Doom, а изображение выводится с помощью ASCII-графики. Играбельную версию мужчина обещал выложить в ближайшее время.



Энтузиаст уверяет, что в видео не использовался монтаж и ускорение записи, а также не менял исходный код «Блокнота».