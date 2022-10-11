Разработчик запустил Doom в «Блокноте» Windows

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Казалось бы, классический шутер Doom запускали уже на всем, на чем только можно было его запустить. Однако пользователь сети под ником SamNChiet смог удивить. Он запустил Doom в приложении «Блокнот» при 60 FPS без просадок.
Разработчик не стал подробно рассказывать о своём проекте. Известно лишь то, что приложение «Блокнот» используется в качестве дисплея для Doom, а изображение выводится с помощью ASCII-графики. Играбельную версию мужчина обещал выложить в ближайшее время.
Энтузиаст уверяет, что в видео не использовался монтаж и ускорение записи, а также не менял исходный код «Блокнота».
Энтузиаст уверяет, что в видео не использовался монтаж и ускорение записи, а также не менял исходный код «Блокнота».
Источник:
АНТИФИШКИ
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но играть это даже у человека со 100% зрением через минуту в глазах зарябит)
Потому что мог !