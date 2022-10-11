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Разработчик запустил Doom в «Блокноте» Windows

Разработчик запустил Doom в «Блокноте» Windows

Автор:
11 октября 2022 11:11
Сообщество : Игромир
Метки: doom   Прикол   блокнот   видео   геймер   игра   интересно   
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Казалось бы, классический шутер Doom запускали уже на всем, на чем только можно было его запустить. Однако пользователь сети под ником SamNChiet смог удивить. Он запустил Doom в приложении «Блокнот» при 60 FPS без просадок.
Разработчик не стал подробно рассказывать о своём проекте. Известно лишь то, что приложение «Блокнот» используется в качестве дисплея для Doom, а изображение выводится с помощью ASCII-графики. Играбельную версию мужчина обещал выложить в ближайшее время.

Энтузиаст уверяет, что в видео не использовался монтаж и ускорение записи, а также не менял исходный код «Блокнота».

Источник:

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Метки: doom   Прикол   блокнот   видео   геймер   игра   интересно   
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19  комментариев
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10k
insaider Час назад
На домофоне играю, без проблем идет.
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Copycat 4 минуты назад
в плане показать на сколько велики возможности выглядит круто)
но играть это даже у человека со 100% зрением через минуту в глазах зарябит)
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59k
pynh 53 минуты назад
зачем?
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136
Sata33 55 минут назад
Зачем ты это сделал ?
Потому что мог !
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4k
Babangdida Час назад
А есть мануал как управлять notepad из внешнего приложения?
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16k
seller-k Час назад
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4k
salim777 Час назад
Осталось на калькуляторе запустить.
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