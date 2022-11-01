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Впечатляющие запасы солений на зиму

Впечатляющие запасы солений на зиму

Автор:
01 ноября 2022 09:40
Метки: Еда   Прикол   закуска   запасы   интересно   соленья   
245
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1
Любите ли вы различные соленья так, как семья автора видео. Мужчина утверждает, что этих "скромных" запасов хватит до весны. Интересно, до весны какого года?
Загадка: сколько банок этих солений нужно съедать в день, чтобы израсходовать все запасы до весны следующего года?

Источник:

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Метки: Еда   Прикол   закуска   запасы   интересно   соленья   
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6  комментариев
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754k
А.Берестенко Полчаса назад
И все без картошки жрать? Картошка где?!

И самогон, самогон где?!
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7
sqlapp 3 минуты назад
Бабушка походу психанула
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12
Alex Roland 7 минут назад
Да тут оптовая база на продажу и работала бригада закатчиков ... на одном огородике столько не вырастить .. ферменное хозяйство начинающее
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7k
Кружок 13 минут назад
Чота как-то однобоко ... Огурцы и перцы.
Томаты, грибы и т.п. где?
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28k
Levyathan Полчаса назад
Полагаю, это на продажу. Бабульки с банками вдоль дорог за городом, даже в морозы попадаются. А вообще, делать подобные запасы- в крови у выращенных в СССР.
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11k
.Атеист. Полчаса назад
Ну.. если семья оч большая, + родственников много.. то не так уж тут и дофига получается. А так конечно ппц какой-то) к концу света готов!
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