Впечатляющие запасы солений на зиму

Любите ли вы различные соленья так, как семья автора видео. Мужчина утверждает, что этих "скромных" запасов хватит до весны. Интересно, до весны какого года?

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Загадка: сколько банок этих солений нужно съедать в день, чтобы израсходовать все запасы до весны следующего года?