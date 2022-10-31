Неистовая радость панды первому снегу попала на видео

483
1
1
В Китае выпал снег и панда по кличке Умэ сильно этому обрадовалась. Так сильно, что начала прыгать, играть и даже ломать свой домик.
На камеры видеонаблюдения попала радость большой панды по кличке Умэ. Выйдя из своего домика она заметила, что выпал снег. Тогда панда впала в настоящее безумство. Она принялась прыгать, бегать и всячески веселиться. Она даже забралась на домик и принялась его расшатывать. Судя по всему, из-за переизбытка чувств.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Бюджетный корабельный гудок
- Настроение: смотреть на ленивый паровозик из котиков
- Домашние животные до и после купания
- Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона
- Придавило: уважительная причина опоздания на работу
Новости партнёров
реклама
Панда просто возмущена от того, что лето кончилось!