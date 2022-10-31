Неистовая радость панды первому снегу попала на видео

На камеры видеонаблюдения попала радость большой панды по кличке Умэ. Выйдя из своего домика она заметила, что выпал снег. Тогда панда впала в настоящее безумство. Она принялась прыгать, бегать и всячески веселиться. Она даже забралась на домик и принялась его расшатывать. Судя по всему, из-за переизбытка чувств.