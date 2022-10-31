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Неистовая радость панды первому снегу попала на видео

Неистовая радость панды первому снегу попала на видео

Автор:
31 октября 2022 12:05
Сообщество : Животные
Метки: Радость   Юмор   видео   животные   милота   панда   снег   фото   
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В Китае выпал снег и панда по кличке Умэ сильно этому обрадовалась. Так сильно, что начала прыгать, играть и даже ломать свой домик.

На камеры видеонаблюдения попала радость большой панды по кличке Умэ. Выйдя из своего домика она заметила, что выпал снег. Тогда панда впала в настоящее безумство. Она принялась прыгать, бегать и всячески веселиться. Она даже забралась на домик и принялась его расшатывать. Судя по всему, из-за переизбытка чувств.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Радость   Юмор   видео   животные   милота   панда   снег   фото   
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6  комментариев
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1k
Ловите наркомана! Час назад
В начале ролика: Я твой дом труба шатал!!!
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10k
Дмитрий 15 минут назад
"Я свой дом труба шатал".
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35k
turyst 15 минут назад
Где вы тут радость увидели?

Панда просто возмущена от того, что лето кончилось!
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924
raael13 Час назад
Прям как пьяные туристы в Турции...
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4k
Александр 2 часа назад
Очень забавные мишки.
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