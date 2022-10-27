Мальчик получил в подарок щенка и не смог сдержать эмоции

Мальчику исполнилось шесть лет и на день рождения его ждало много сюрпризов и подарков. Но этот подарок он запомнит на всю жизнь!
Ксандер Меллор очень любит собак и всегда мечтал о пёсике. Но он был слишком мал и родители всегда отказывали ему. Когда дедушка с бабушкой приехали на его шестилетие, они привезли с собой особенный подарок. Как только бабушка вышла из машины, она сказала внуку закрыть глаза и вытянуть руки. Женщина положила в руки мальчика крошечного щеночка и мальчик не сдержал слёз.
Щеночка назвали Зефиром. Можно быть уверенным, что он попал в любящую семью и у него будет самый лучший хозяин!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Помните, что это мама и папа будут ответственны за собаку, будут выводить гулять и кормить, делать прививки и давать таблетки следующие 10-15 лет.
А если повезёт, то и длольше.
Исключения только подтвержлают правило.
Из сотен знакомых семей собачников я знаю ДВОИХ детей, которые получили просимую собаку, и сами выводили её - всегда.
А если всю жизнь возвести в рациональность, то есть риск просто прокашлять свои дни в качестве обычной бездушной твари
подарите мне собаку-барабаку..