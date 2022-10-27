FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12968 постов • 1378 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Мальчик получил в подарок щенка и не смог сдержать эмоции

Мальчик получил в подарок щенка и не смог сдержать эмоции

Автор:
27 октября 2022 14:20
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   мальчик   милота   подарок   собачка   фото   щеночек   
396
1
1

Мальчику исполнилось шесть лет и на день рождения его ждало много сюрпризов и подарков. Но этот подарок он запомнит на всю жизнь!

Ксандер Меллор очень любит собак и всегда мечтал о пёсике. Но он был слишком мал и родители всегда отказывали ему. Когда дедушка с бабушкой приехали на его шестилетие, они привезли с собой особенный подарок. Как только бабушка вышла из машины, она сказала внуку закрыть глаза и вытянуть руки. Женщина положила в руки мальчика крошечного щеночка и мальчик не сдержал слёз.

Щеночка назвали Зефиром. Можно быть уверенным, что он попал в любящую семью и у него будет самый лучший хозяин!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   интересное   мальчик   милота   подарок   собачка   фото   щеночек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
alex 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Izrin Maria 42 минуты назад
Как бы ребёнок не плакал, как бы не просил и не радовался...
Помните, что это мама и папа будут ответственны за собаку, будут выводить гулять и кормить, делать прививки и давать таблетки следующие 10-15 лет.
А если повезёт, то и длольше.
Исключения только подтвержлают правило.
Из сотен знакомых семей собачников я знаю ДВОИХ детей, которые получили просимую собаку, и сами выводили её - всегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
котегRUS 49 минут назад
Подарите, подарите, подарите мне собаку...
подарите мне собаку-барабаку..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68830



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей
Когда не вышел(ла) ростом: пост боли очень высоких и очень низких людей
Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи
Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи
Набирающие популярность в сообществах
Курить вредно Арт
Курить вредно Арт
Суп и торты как оружие. Европу кошмарят экотерротисты
Суп и торты как оружие. Европу кошмарят экотерротисты
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всмысле?!

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#дтп#авто аварии#люди#удивительно#автомобили#познавательно#красота
#Юмор#интересное#факты#в мире#картинки#Приколы#природа#кино#Девушка#девушки
#Прикол#подборка#история#аварии#креатив#СССР#Россия#фотографии#фильм#дети
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона Когда очень любишь свою работу: кадры из зоосалона Питбуль спас тонущего в бассейне чихуахуа Питбуль спас тонущего в бассейне чихуахуа "Пей, мой хороший": мужчина напоил котика из ладоней "Пей, мой хороший": мужчина напоил котика из ладоней Бульдог делает зарядку вместе с хозяином Бульдог делает зарядку вместе с хозяином Трогательный подарок отцу Трогательный подарок отцу

На что жалуетесь?

Вернуться