Мальчик получил в подарок щенка и не смог сдержать эмоции

Ксандер Меллор очень любит собак и всегда мечтал о пёсике. Но он был слишком мал и родители всегда отказывали ему. Когда дедушка с бабушкой приехали на его шестилетие, они привезли с собой особенный подарок. Как только бабушка вышла из машины, она сказала внуку закрыть глаза и вытянуть руки. Женщина положила в руки мальчика крошечного щеночка и мальчик не сдержал слёз.