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Сообщество Без кота и жизнь не та 1428 постов • 450 подписчиков подписаться
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Трогательный подарок отцу

Трогательный подарок отцу

Автор:
17 октября 2022 08:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   котёнок   кошка   милота   отец   папа   подарок   
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Члены семьи подарили котёнка мужчине, у которого недавно умер кот. Малыш выглядел в точности как его прошлый питомец. Реакцию главы семейства сняли на видео.

Жизнь продолжается

Они для нас – страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь.

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Метки: в мире   видео   животные   котёнок   кошка   милота   отец   папа   подарок   
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1  комментарий
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[email protected] Минуту назад
Вчера Хаймерсы были, но маленькие, на 80 км. Но вчера.
А сегодня Хаймерсы большие. На 300 км. Но сегодня!
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