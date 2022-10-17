Трогательный подарок отцу

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Члены семьи подарили котёнка мужчине, у которого недавно умер кот. Малыш выглядел в точности как его прошлый питомец. Реакцию главы семейства сняли на видео.
Жизнь продолжается
Они для нас – страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь.
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