Питбуль спас тонущего в бассейне чихуахуа

В Бразилии камеры видеонаблюдения засняли, как питбуль спас крошечного чихуахуа. Толпа собачек играла возле бассейна, когда один из них свалился в воду. Как выяснилось, вылезти сам он не мог, да и плавать особо не умел. Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если бы не подоспевший вовремя питбуль.