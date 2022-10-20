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Питбуль спас тонущего в бассейне чихуахуа

Питбуль спас тонущего в бассейне чихуахуа

Автор:
20 октября 2022 13:25
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   видео   животные   интересное   милота   собака   спасение   фото   
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Как вы знаете, собаки породы чихуахуа маленького размера. Как оказалось, многие ещё и не умеют плавать. Целая компания крошечных пёсиков тусовалась у бассейна и один из них свалился в воду. К счастью, к ним подоспел крупный питбуль.

В Бразилии камеры видеонаблюдения засняли, как питбуль спас крошечного чихуахуа. Толпа собачек играла возле бассейна, когда один из них свалился в воду. Как выяснилось, вылезти сам он не мог, да и плавать особо не умел. Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если бы не подоспевший вовремя питбуль.

Он залез в бассейн и легко вытащил своего крошечного друга.

Источник:

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Метки: Питомцы   видео   животные   интересное   милота   собака   спасение   фото   
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7  комментариев
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7k
Пуриц Жорж 2 часа назад
сначала чуть не утопил
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0
sumber Полчаса назад
Больше похоже, что он хотел его утопить и сожрать.
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493
Царь 41 минуту назад
Чихуху не сколько не жалко.
А булька молодчик.
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6k
Алексей Час назад
"Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если бы не подоспевший вовремя питбуль" - Страшная история закончилась бы подоспевшей через пару секунд бабкой)
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1k
ChePaev 2 часа назад
но для порядка питбуль пару раз макнул мелкого, чтобы знал))
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