Питбуль спас тонущего в бассейне чихуахуа

Как вы знаете, собаки породы чихуахуа маленького размера. Как оказалось, многие ещё и не умеют плавать. Целая компания крошечных пёсиков тусовалась у бассейна и один из них свалился в воду. К счастью, к ним подоспел крупный питбуль.
В Бразилии камеры видеонаблюдения засняли, как питбуль спас крошечного чихуахуа. Толпа собачек играла возле бассейна, когда один из них свалился в воду. Как выяснилось, вылезти сам он не мог, да и плавать особо не умел. Страшно подумать, чем бы закончилась эта история, если бы не подоспевший вовремя питбуль.
Он залез в бассейн и легко вытащил своего крошечного друга.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Настоящие друзья человека!
- Встреча собаки с хозяином после нескольких лет разлуки
- Бульдог делает зарядку вместе с хозяином
- Смелый щенок спас кота, который упал в воду
- Собака ворвалась в эфир новостей
А булька молодчик.