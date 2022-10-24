FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12948 постов • 1377 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
"Моя прелесть!": коварный котик отлично сыграл роль Голлума

"Моя прелесть!": коварный котик отлично сыграл роль Голлума

Автор:
24 октября 2022 14:27
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   властелин колец   животные   котик   моя прелесть   фото   
1889
1
1

Голлум — очень яркий персонаж "Властелина колец", который был одержим кольцом всевластия. Этот котик, похоже, тоже находится во власти мячика.

Коварный кот настолько влюблён в свой мячик, что не готов им делиться. Вы только посмотрите на выражение морды этого пушистого! Конечно, он во много раз милее Голлума, но если тронут его мячик, кто знает, какой он в гневе!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Прикол   Юмор   видео   властелин колец   животные   котик   моя прелесть   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Сергей Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68050



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Исторические снимки, которые пахнут смертью
Исторические снимки, которые пахнут смертью
Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об этом
Экоактивисты приклеили себя к полу в немецком салоне суперкаров, но быстро пожалели об...
Набирающие популярность в сообществах
Девушка рисует смешные картинки, в которых любая фраза превращается в забавную рифму
Девушка рисует смешные картинки, в которых любая фраза превращается в забавную рифму
Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений
Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических...
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#интересное#картинки#Приколы#Россия#комментарии#природа
#интересно#люди#СССР#Прикол#подборка#автомобили#Вещи#космос#фантазия
#Юмор#фотографии#факты#страна#кино#автомир#дети#креатив
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть "Что за техника безопасности?": котик испытал судьбу "Что за техника безопасности?": котик испытал судьбу Уличная кошка ворует игрушки из магазина Уличная кошка ворует игрушки из магазина Прогулка кота с неожиданным финалом Прогулка кота с неожиданным финалом Насыщенная жизнь Рудика Насыщенная жизнь Рудика Котоциклист и его хозяин Котоциклист и его хозяин

На что жалуетесь?

Вернуться