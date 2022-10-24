"Моя прелесть!": коварный котик отлично сыграл роль Голлума

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Голлум — очень яркий персонаж "Властелина колец", который был одержим кольцом всевластия. Этот котик, похоже, тоже находится во власти мячика.
Коварный кот настолько влюблён в свой мячик, что не готов им делиться. Вы только посмотрите на выражение морды этого пушистого! Конечно, он во много раз милее Голлума, но если тронут его мячик, кто знает, какой он в гневе!
Источник:
АНТИФИШКИ
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