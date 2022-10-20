Котоциклист и его хозяин

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Мотоциклист решил показать своего кота, с которым он путешествует. У питомца есть свой собственный шлем, который надевается перед очередной поездкой.
Какой усидчивый кот! Стоит отметить, что без шлема ему тоже идёт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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