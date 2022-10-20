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Сообщество Без кота и жизнь не та 1431 пост • 450 подписчиков подписаться
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Котоциклист и его хозяин

Котоциклист и его хозяин

Автор:
20 октября 2022 13:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   кот   мотоциклист   шлем   
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Мотоциклист решил показать своего кота, с которым он путешествует. У питомца есть свой собственный шлем, который надевается перед очередной поездкой.
Какой усидчивый кот! Стоит отметить, что без шлема ему тоже идёт.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   кот   мотоциклист   шлем   
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7  комментариев
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83
Sata33 Час назад
Вот как он его приучил ???
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1k
ChePaev 18 минут назад
Кстати, шлем коту не поможет, а наоборот, только ухудшит его состояние при столкновении. Дело в том что усы и брови у кота содержат в том числе и чувствительные волоски -вибриссы), помогают коту ориентироваться в темноте и в том числе и в пространстве, чтобы приземлиться на лапы. Если все это описать более простым языком, то выглядит это так: даже самое легкое колебание передается на корень, а окружающие его нервные окончания мгновенно посылают сигналы в головной мозг. Каждая вибрисса воспринимается мозгом как отдельный орган чувств. Их еще называют шестым чувством у кошки. Кот в шлеме с зажатыми усами при падении может упасть на спину а не на лапы.
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ChePaev Полчаса назад
Кот сидит и думает: "у меня то 9 жизней а вот у тебя всего одна и ею ты неразумно распоряжаешься"
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9k
Игорь Полчаса назад
странный кот, мой бы сразу нах послал и шлем и такие поездки. на руки - хрен возьмешь
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28k
Levyathan 2 часа назад
Кот, безусловно хорошо, но , думаю, случись ДТП, шансов у кота не пострадать, без шлема будет намного больше, чем в шлеме.
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