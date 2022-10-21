Пенсионер отбил желание у преступников грабить магазин, в котором он работает

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В США вооруженный винтовкой мужчина вместе с приятелями ворвался в магазин с целью ограбить его. Однако 80-летний владелец торговой точки оказался готов к встрече с преступниками.
Дедушка, который не привык долго разговаривать с грабителями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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