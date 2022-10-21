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Пенсионер отбил желание у преступников грабить магазин, в котором он работает

Пенсионер отбил желание у преступников грабить магазин, в котором он работает

Автор:
21 октября 2022 08:46
Сообщество : Криминал
Метки: США   видео   грабители   инцидент   ограбление   пенсионер   
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В США вооруженный винтовкой мужчина вместе с приятелями ворвался в магазин с целью ограбить его. Однако 80-летний владелец торговой точки оказался готов к встрече с преступниками.
Дедушка, который не привык долго разговаривать с грабителями.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   видео   грабители   инцидент   ограбление   пенсионер   
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14  комментариев
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9k
SSD 42 минуты назад
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Stalkerreklats 2 минуты назад
Набегаются в Dotе, а потом удивляются, что в боку дырка и из нее кровь почему то хлещет, а ноги подгибаются и пол в морду падает.
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1k
Victor 3 минуты назад
как инвалиды резко побежали, жаль только, что без дроби в жопе
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76
Variator2 5 минут назад
Кричит похоже .. держи вора... но парковку правильную заняли...
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31k
Юр21 5 минут назад
Ой! А шо так громко?
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14k
Кот Скрипалей 8 минут назад
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3k
Vlamir 12 минут назад
У дедушки богатая страховка в пользу родных! Он ничего в этом мире не боится!
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2
ART 13 минут назад
А что он там орёт? Не разобрать совсем
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8k
Shtoppi 23 минуты назад
Вот что называется "донести послание четко и ясно" ))))))
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3k
vasilykopkov Полчаса назад
Продавец красава просто.
Черножопые только на безоружных смелые, да ещё стаей.
Как драпанули, любо дорого смотреть, чуть запасную макаку не забыли...
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197
И Ш Полчаса назад
На коротке гладкоствол - самое оно!
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1k
Darki Полчаса назад
Уже было недавно это,только там написано что это бабушка была продавцом.
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14k
Patmaz 41 минуту назад
Кто к нам с ружьём придет... так ему и надо!
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