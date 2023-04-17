Казах «отоварил» трёх чернокожих грабителей в Майами

Олжас Каныбек прилетел в США по учёбе. Как-то он захотел прикупить айфон, а чтобы вышло дешевле, решил взять его с рук по объявлению. А когда пришёл в условленное место, обнаружил там несколько вооружённых чернокожих пареньков, которые хотели его «обуть».

Но 24-летний казах не испугался, кинулся в бой и забрал их собственные телефоны. Позже выяснилось, что они краденые.

А одному из грабителей даже успел проредить зубы. Когда приехали полицейские и во всём разобрались - поблагодарили Каныбека и крепко пожали ему руку.