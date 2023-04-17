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Казах «отоварил» трёх чернокожих грабителей в Майами

Казах «отоварил» трёх чернокожих грабителей в Майами

Автор:
17 апреля 2023 17:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   айфон   видео   грабители   казах   майами   полицейские   
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Напоролся на гопников, но не растерялся.

Олжас Каныбек прилетел в США по учёбе. Как-то он захотел прикупить айфон, а чтобы вышло дешевле, решил взять его с рук по объявлению. А когда пришёл в условленное место, обнаружил там несколько вооружённых чернокожих пареньков, которые хотели его «обуть».

Но 24-летний казах не испугался, кинулся в бой и забрал их собственные телефоны. Позже выяснилось, что они краденые.

А одному из грабителей даже успел проредить зубы. Когда приехали полицейские и во всём разобрались - поблагодарили Каныбека и крепко пожали ему руку.

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Метки: США   айфон   видео   грабители   казах   майами   полицейские   
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19  комментариев
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
там похоже черные уже не ждут возражений со стороны белых, ипут как хотят.
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11k
Просто Царь 22 секунды назад
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17k
Toxictofa 18 минут назад
Ну что тут скажешь?
Красава!
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1k
Александр Долматов Полчаса назад
"Когда приехали полицейские и во всём разобрались - поблагодарили Каныбека и крепко пожали ему руку..."
А у нас ему бы впаяли срок за превышение обороны и выбитые зубы чёрной обезьяны.
Ну и какая страна является цивилизованной?
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2k
Mixan 44 минуты назад
Ничего в видео не понял ,но казах красава !!!
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2k
Эдуардо 53 минуты назад
Получается, чернокожие напоролись на казаха.
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45k
turyst 57 минут назад
Он у них и пистолет отобрал?
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11k
Андрей Ма-С Час назад
блм еще не выразили свою "озабоченность" по поводу что один белый трех нигеров обидел?
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12k
Shtoppi Час назад
скоро ниггеры вернутся и накажут наглого азиата
скоро ниггеры вернутся и накажут наглого азиатаПосмотреть
скоро ниггеры вернутся и накажут наглого азиата
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22k
homerchik Час назад
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August

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