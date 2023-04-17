Казах «отоварил» трёх чернокожих грабителей в Майами

Напоролся на гопников, но не растерялся.
Олжас Каныбек прилетел в США по учёбе. Как-то он захотел прикупить айфон, а чтобы вышло дешевле, решил взять его с рук по объявлению. А когда пришёл в условленное место, обнаружил там несколько вооружённых чернокожих пареньков, которые хотели его «обуть».
Но 24-летний казах не испугался, кинулся в бой и забрал их собственные телефоны. Позже выяснилось, что они краденые.
А одному из грабителей даже успел проредить зубы. Когда приехали полицейские и во всём разобрались - поблагодарили Каныбека и крепко пожали ему руку.
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Источник:
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- Работники ювелирного магазина дали отпор грабителям
Красава!
А у нас ему бы впаяли срок за превышение обороны и выбитые зубы чёрной обезьяны.
Ну и какая страна является цивилизованной?
Какие-то негры тряпочные.