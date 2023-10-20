Мужчины ограбили ребят, которые продавали воду автомобилистам

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Парочка молодых ребят решили подзаработать, продавая воду автомобилистам. Однако на их беду им попались матерые преступники, которые обчистили их и даже воду забрали.
Круговорот американской преступности!)
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Метки: Видео США Юмор америка негры ограбление преступники
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