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Мужчины ограбили ребят, которые продавали воду автомобилистам

Мужчины ограбили ребят, которые продавали воду автомобилистам

Автор:
20 октября 2023 10:08
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   Юмор   америка   негры   ограбление   преступники   
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Парочка молодых ребят решили подзаработать, продавая воду автомобилистам. Однако на их беду им попались матерые преступники, которые обчистили их и даже воду забрали.

Круговорот американской преступности!)


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Метки: Видео   США   Юмор   америка   негры   ограбление   преступники   
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6  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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56k
dima423 57 минут назад
Чето не понял заголовка... где тут преступники порождают преступников?
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БамбарбияКиргуду 59 минут назад
Чёт не понял,продавать воду преступление?
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