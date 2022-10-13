Российская певица Вика Цыганова выпустила песню, посвящённую ЧВК «Вагнер»

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И клип - в нём есть викинги, Вальхалла и реальные кадры боёв, которые ведут «оркестранты».
Вика Цыганова с самого начала поддерживала спецоперацию и не раз говорила, что никуда уезжать не собирается. Про покинувших страну артистов она тоже вставила свои 50 копеек. В частности, про Аллу Пугачёву.
Ну а сейчас выпустила песню про «оркестрантов» - и у кого-то от неё сильно подгорело.
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АНТИФИШКИ
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Метки: vagner Вика Цыганова артисты оркестранты песня чвк
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У Цыгановой личные счеты, с барбарисовной.
Насколько мне известно, именно старая швабра закрыла Цыгановой путь на эстраду, после конфликта.
Так, что вполне понятно почему она на алку зуб точит