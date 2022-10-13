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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6842 поста • 753 подписчика подписаться
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Российская певица Вика Цыганова выпустила песню, посвящённую ЧВК «Вагнер»

Российская певица Вика Цыганова выпустила песню, посвящённую ЧВК «Вагнер»

Автор:
13 октября 2022 15:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: vagner   Вика Цыганова   артисты   оркестранты   песня   чвк   
1119
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И клип - в нём есть викинги, Вальхалла и реальные кадры боёв, которые ведут «оркестранты».

Вика Цыганова с самого начала поддерживала спецоперацию и не раз говорила, что никуда уезжать не собирается. Про покинувших страну артистов она тоже вставила свои 50 копеек. В частности, про Аллу Пугачёву.

Ну а сейчас выпустила песню про «оркестрантов» - и у кого-то от неё сильно подгорело.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: vagner   Вика Цыганова   артисты   оркестранты   песня   чвк   
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17  комментариев
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62k
SWALLOW 2 часа назад
Она просто русская, а не примадонна порхатая..
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17k
Сергей 22 минуты назад
ЧВК это кто? Наемники что ли?
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2k
Pioner76 50 минут назад
Аплодирую стоя.
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6k
GROMOZEKA Час назад
“В частности, про Аллу Пугачёву.”

У Цыгановой личные счеты, с барбарисовной.
Насколько мне известно, именно старая швабра закрыла Цыгановой путь на эстраду, после конфликта.
Так, что вполне понятно почему она на алку зуб точит
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49k
dima423 Час назад
Классно)) еще когда в Сирии все только начиналось, и появились первые слухи про Вагнера, я говорил, что надо развивать наши ЧВК как можно сильнее) Очень полезная вещь для страны такие ЧВК
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30
Трактор Митя dima423 Полчаса назад
Так ЧВК не стране служат, а владельцу компании.
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Пусть "оркестранты" сыграют наци-какло-террористам марш Ф. Шопена, тот самый, и не раз.
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1k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Не тот стиль музыки, который я обычно слушаю, но прикольно. Есть нецензурное слово.
Ссылка youtu.be
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1k
Макс Дорошенко 2 часа назад
Оркестрантам салют! Вика молодец!
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
мощно
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