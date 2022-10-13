Российская певица Вика Цыганова выпустила песню, посвящённую ЧВК «Вагнер»

Вика Цыганова с самого начала поддерживала спецоперацию и не раз говорила, что никуда уезжать не собирается. Про покинувших страну артистов она тоже вставила свои 50 копеек. В частности, про Аллу Пугачёву.

Ну а сейчас выпустила песню про «оркестрантов» - и у кого-то от неё сильно подгорело.