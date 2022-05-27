«Так и оставайтесь там»: Вика Цыганова попросила Аллу Пугачёву не возвращаться из Израиля

И добавила, что в России полно артистов, которые не могли пробиться из-за того, что «старая гвардия» заняла все места на эстраде и никого не пропускала.
Певица Вика Цыганова рассказала, что думает о уехавших звездунах. Заодно попросила их остаться на новой «родине» - а то от них здесь было душновато.
«Алла Борисовна сказала: «Я уехала отдыхать, до свидания, всё». Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них всё равно двойные гражданства – у большинства».
Она обратила внимание, что есть мнение большинства людей - которым ни за что не стыдно. А есть певуны:
«А этим - стыдно. И они будут воспитывать нашу публику, нашу молодёжь своими толерантными, либеральными, лицемерными абсолютно взглядами? Зачем?»
«Я, например, никогда не могу пробиться ни на один концерт, посвящённый спецназу. Нигде. Потому что там сидят такие люди, и они опять их будут запускать. И они будут сидеть у кормушки. А мы, патриоты, которым не надо платить деньги за то, что Родину любим, будем просто нищими, как весь наш народ в большинстве».
Насчёт лишения гражданства и запрета на въезд - это вполне реально. В Госдуме это обсуждают не в первый раз, а певице Наргиз Закировой уже запретили въезд в нашу страну на 50 лет.
Как ей перевалит за сотню - сможет вернуться, а пока пусть живёт и работает в Узбекистане.
Скорее всего, такая инициатива «догонит» и остальных уехавших и осуждающих. Потому что глупо плевать в колодец, из которого пьёшь. А за глупость надо платить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Лицемерка она "бучая.
А почему вставляют фоту какого-то исколотого плешивого мужика?...