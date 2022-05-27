«Так и оставайтесь там»: Вика Цыганова попросила Аллу Пугачёву не возвращаться из Израиля

Певица Вика Цыганова рассказала, что думает о уехавших звездунах. Заодно попросила их остаться на новой «родине» - а то от них здесь было душновато.

«Алла Борисовна сказала: «Я уехала отдыхать, до свидания, всё». Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них всё равно двойные гражданства – у большинства».