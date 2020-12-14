Попугай выбрал неожиданное место для своего концерта

Мужчина услышав пение своего попугая и обнаружил пернатого питомца в весьма неожиданном месте.
Попугай сидел на унитазе и пел песню чилийской певицы Мириам Эрнандес "El Hombre Que Yo Amo".
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