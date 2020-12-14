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Попугай выбрал неожиданное место для своего концерта

Попугай выбрал неожиданное место для своего концерта (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 12:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   песня   попугай   прикол   птицы   туалет   юмор   
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Мужчина услышав пение своего попугая и обнаружил пернатого питомца в весьма неожиданном месте.

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Метки: видео   животные   песня   попугай   прикол   птицы   туалет   юмор   
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Vladimir Taranovich 2 часа назад
Хороша акустичка, вот, и вещает сидит
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Forestdude

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