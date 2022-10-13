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"Задание выполнила": меткая недовольная старушка подожгла Сбербанк в Питере

"Задание выполнила": меткая недовольная старушка подожгла Сбербанк в Питере

Автор:
13 октября 2022 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Поджог   Сбербанк   видео   интересное   пенсионерка   пожар   санкт-петербург   фото   
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В Приморском районе Санкт-Петербурга в здании Сбербанка случился небольшой пожар. Очевидцы рассказали, что банк подожгла серьёзно настроенная бабуля. После поджога она кому-то звонила и сообщала о "выполненном задании".

Очевидцы рассказали, что бабуля зашла в помещение и что-то бросила на пол. От этого пол загорелся и повалил чёрный дым. Все, кто находился в здании, вышли на улицу и вызвали пожарных с полицией.

Мужчина, ставший свидетелем поджога, рассказал "Фонтанке", что бабуля не убежала, а стояла и разговаривала по телефону.

Когда её задержали, она говорила кому-то на том конце линии: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда».

Когда полицейские к ней обратились, она тут же принялась уверять их, что это всё не она.

Другие источники сообщают, что бабуля перед тем, как что-то кинуть на пол, крикнула "Слава Украины". Об этом сообщает Baza.

Пожар потушили, а пенсионерка позже пришла в себя. Теперь она будет объяснять свое поведение в полиции.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Поджог   Сбербанк   видео   интересное   пенсионерка   пожар   санкт-петербург   фото   
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10  комментариев
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27k
Levyathan 52 минуты назад
Я кажется знаю, как выглядела эта старушка)
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583
partners74 10 минут назад
аффтар, [мат] ты этакий, кто такая слава украины???
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9k
antonium Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Может это ей служба безопасности с украинским акцентом позвонила.
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963
Lexx 59 минут назад
А почему она меткая? Не промахнулась мимо пола? О да, это трудная задача, замучаешься попадать.
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6k
GROMOZEKA Час назад
Фляжка у бабули прохудилась.
Куда же она теперь за пенсией ходить то будет?
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32k
ACU900 Час назад
Дедушка в поле гранату нашел
С этим предметом к райкому пришел
Дернул колечко, бросил в окно
Дедушка старый, ему все равно
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