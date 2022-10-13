"Задание выполнила": меткая недовольная старушка подожгла Сбербанк в Питере

В Приморском районе Санкт-Петербурга в здании Сбербанка случился небольшой пожар. Очевидцы рассказали, что банк подожгла серьёзно настроенная бабуля. После поджога она кому-то звонила и сообщала о "выполненном задании".
Очевидцы рассказали, что бабуля зашла в помещение и что-то бросила на пол. От этого пол загорелся и повалил чёрный дым. Все, кто находился в здании, вышли на улицу и вызвали пожарных с полицией.
Мужчина, ставший свидетелем поджога, рассказал "Фонтанке", что бабуля не убежала, а стояла и разговаривала по телефону.
Когда её задержали, она говорила кому-то на том конце линии: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда».
Когда полицейские к ней обратились, она тут же принялась уверять их, что это всё не она.
Другие источники сообщают, что бабуля перед тем, как что-то кинуть на пол, крикнула "Слава Украины". Об этом сообщает Baza.
Пожар потушили, а пенсионерка позже пришла в себя. Теперь она будет объяснять свое поведение в полиции.
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АНТИФИШКИ
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