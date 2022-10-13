"Задание выполнила": меткая недовольная старушка подожгла Сбербанк в Питере

Очевидцы рассказали, что бабуля зашла в помещение и что-то бросила на пол. От этого пол загорелся и повалил чёрный дым. Все, кто находился в здании, вышли на улицу и вызвали пожарных с полицией.

Мужчина, ставший свидетелем поджога, рассказал "Фонтанке", что бабуля не убежала, а стояла и разговаривала по телефону.

Когда её задержали, она говорила кому-то на том конце линии: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда».

Когда полицейские к ней обратились, она тут же принялась уверять их, что это всё не она.