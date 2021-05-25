FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4409 постов • 750 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Люблю костер: пожарные поймали пьяного пиромана под Братском

Люблю костер: пожарные поймали пьяного пиромана под Братском (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 11:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Братск   Поджог   видео   иркутская область   поджигатель   пожар   пожарные   
76
1
1
В Иркутской области огнеборцы при тушении очередного природного пожара наткнулись на мужчину, который на протяжении недели поджигал мусор и траву на территории заброшенных нелегальных строений под Братском. Не совсем трезвый мужчина не стал отрицать свою вину и признался, что ему нравятся костры.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Братск   Поджог   видео   иркутская область   поджигатель   пожар   пожарные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Борис Карабанов 39 минут назад
Насколько я понимаю, не беря во внимание данный патологический случай, то по современным законам костры охотникам, рыбакам, грибникам, туристам и пр. "шушере" фактически запрещены от слова "совсем"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Елена Букреева Полчаса назад
В Украине штраф за поджёг травы в перечете на рубли где-то 16 тысяч. До сих пор есть люди, которые думают, что творят добро для природы, когда жгут сухостой. Убедить в обратном их не возможно, попадос на деньги хоть как-то начал их сдерживать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного голосования "Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного голосования Мужчина решил использовать самодельный огнемет вместо плиты Мужчина решил использовать самодельный огнемет вместо плиты Вот как тушат пожары в Китае. Будущее уже наступило? Вот как тушат пожары в Китае. Будущее уже наступило? Опасный транспорт: как горит электросамокат Опасный транспорт: как горит электросамокат Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом Сварщик устроил пожар, когда варил бак с топливом Взрыв аккумулятора электросамоката в доме англичанина Взрыв аккумулятора электросамоката в доме англичанина
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

758543



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
0
44
На Алтае выпускники станцевали под окнами роддома вальс для своей учительницы
Самые невероятные растения планеты
8
39
Самые невероятные растения планеты
﻿
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного голосования
"Единая Россия" прибегла к блокчейну: как это скажется на итогах предварительного...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#картинки#животные#минск#новости#Белоруссия#в мире#знаменитости#Nexta
#Юмор#история#СССР#кино#прикол#фотографии#сатира#протасевич#приколы#Крым
#интересно#факты#интересное#подборка#Россия#шоу бизнес#прикольные#забавно#сша#евровидение

На что жалуетесь?

Вернуться