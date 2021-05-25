Люблю костер: пожарные поймали пьяного пиромана под Братском

В Иркутской области огнеборцы при тушении очередного природного пожара наткнулись на мужчину, который на протяжении недели поджигал мусор и траву на территории заброшенных нелегальных строений под Братском. Не совсем трезвый мужчина не стал отрицать свою вину и признался, что ему нравятся костры.

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