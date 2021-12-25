В Томске произошло возгорание в ещё одном гипермаркете «Лента»

Не успели жители Томска прийти в себя после пожара в гипермаркете «Лента», который устроил 4 дня назад очень уставший сотрудник магазина. И вот новые взрывы пиротехники прогремели сегодня ещё в одной «Ленте», но уже на улице Пушкина. И вновь поджог.

2021-12-25T14:32:41+03:00