В Томске произошло возгорание в ещё одном гипермаркете «Лента»

1386
1
7
Не успели жители Томска прийти в себя после пожара в гипермаркете «Лента», который устроил 4 дня назад очень уставший сотрудник магазина. И вот новые взрывы пиротехники прогремели сегодня ещё в одной «Ленте», но уже на улице Пушкина. И вновь поджог.
Возгорание началось в 4 часа дня в отделе пиротехники. Сначала послышались выстрелы, и поднялось облако дыма, а затем огонь быстро начал распространяться по полкам с товарами.
Из помещения под звуки взрывающихся петард и фейерверков были эвакуированы около 650 человек.
Но в этот раз сотрудниками магазина и пожарным удалось оперативно локализовать очаг возгорания. Пламя успело уничтожить товары только на 20 квадратных метрах.
На тушение пожара потребовалось всего 12 минут.
На месте работают сотрудники МЧС, медики и полиция. Рядом с местом возгорания уже найдена бутылка со следами горючей жидкости.
Как говорил Ян Флеминг: «Один раз — это случайность. Два раза — это совпадение. Три раза — это вражеские происки».
Хотя, может, снова кто-то из сотрудников решил эффектно уволиться.
Хотя, может, снова кто-то из сотрудников решил эффектно уволиться.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сотрудница московского ресторана случайно подожгла потолок фейерверком
- Залипательно: лента доставки багажа в аэропорту Чанги, Сингапур
- Двухлетний малыш чуть не погиб в загоревшемся автомобиле
- Незнакомец спас домашних животных, запертых в загоревшемся доме
- Неудачная попытка потушить горящее масло водой
27
Понравилось27
Новости партнёров
В стране где я живу пиротехнику можно продавать только в специализирующихся на этом точках.
Сейчас что, опять разрешили в торговых залах?
Хотя Ленте похоже можно всё...