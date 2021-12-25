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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 46 постов • 4 подписчика подписаться
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В Томске произошло возгорание в ещё одном гипермаркете «Лента»

В Томске произошло возгорание в ещё одном гипермаркете «Лента» (1 фото + 7 видео)

Автор:
25 декабря 2021 14:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Поджог   видео   лента   пожар   томск   фейерверки   
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Не успели жители Томска прийти в себя после пожара в гипермаркете «Лента», который устроил 4 дня назад очень уставший сотрудник магазина. И вот новые взрывы пиротехники прогремели сегодня ещё в одной «Ленте», но уже на улице Пушкина. И вновь поджог.

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Метки: Поджог   видео   лента   пожар   томск   фейерверки   
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12  комментариев
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218
KS 2 часа назад
Что за идиотизм продавать пиротехнические изделия в свободном доступе и еще рядом с сотнями других легковоспламеняющихся изделий?
В стране где я живу пиротехнику можно продавать только в специализирующихся на этом точках.
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5k
a_komolow 23 минуты назад
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19k
Will2006 36 минут назад
Помнится, лет 10 назад все торговые точки ОБЯЗАЛИ реализовывать пиротехнику вне торговых залов. Помню, рядом с Ашанами будки стояли.
Сейчас что, опять разрешили в торговых залах?
Хотя Ленте похоже можно всё...
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119
eutace 45 минут назад
я в Ленту больше не ходок
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Или задорный шиз или разборки конкурентов. Но для конкурентов оно слишком топорно. Возможно, принуждают продать бизнес. При чем, принуждают дикие горные люди.
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2k
maloy 2 часа назад
После второго поджога, появились мысли что и первый был не просто так. Нашли "психа" и заплатили ему бабосики. Он и поджог.
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24k
Виталий Кот 2 часа назад
Ну не любят в Томске Ленту,не любят ...
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4k
Николай 2 часа назад
Лента дарит вам в этом году огненные скидки!

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1k
GoInDown 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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