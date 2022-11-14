Актёр Панин причислил себя к украинцам

Некогда знаменитый актёр, а сейчас просто фрик Алексей Панин, родившийся в Москве, заявил: «Украинцы и я один народ». При этом он отметил, что с соотечественниками не хочет иметь ничего общего.
Сейчас Панин живёт в Испании и ездит по США на деньги, заработанные в России. На своей страничке в соцсетях он опубликовал ролик, на котором заявил, что считает россиян и украинцев одним народом.
«Для меня лично, по моему восприятию, украинцы и я – это один народ. А вот большая часть россиян, моих, так называемых, соотечественников, для меня не один народ, и я не хочу иметь с этой большей частью народа ничего общего», - заявил Панин.
Недавно он получил американскую визу, пишет Ura.ru. Актер улетел в страну путешествовать по Штатам. На какие деньги живёт актёр? На те, что заработал в России.
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АНТИФИШКИ
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Как же я благодарен ему за то ,что он не хочет иметь с нами ничего общего!
Еб_нутых неудачников тянет друг к другу во всех смыслах.