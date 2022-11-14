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Актёр Панин причислил себя к украинцам

Актёр Панин причислил себя к украинцам

Автор:
14 ноября 2022 13:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Украина   видео   высказывание   панин   фото   шоу бизнес   
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Некогда знаменитый актёр, а сейчас просто фрик Алексей Панин, родившийся в Москве, заявил: «Украинцы и я один народ». При этом он отметил, что с соотечественниками не хочет иметь ничего общего.

Сейчас Панин живёт в Испании и ездит по США на деньги, заработанные в России. На своей страничке в соцсетях он опубликовал ролик, на котором заявил, что считает россиян и украинцев одним народом.

«Для меня лично, по моему восприятию, украинцы и я – это один народ. А вот большая часть россиян, моих, так называемых, соотечественников, для меня не один народ, и я не хочу иметь с этой большей частью народа ничего общего», - заявил Панин.

Недавно он получил американскую визу, пишет Ura.ru. Актер улетел в страну путешествовать по Штатам. На какие деньги живёт актёр? На те, что заработал в России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Украина   видео   высказывание   панин   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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49k
dima423 40 минут назад
...и слава богу, мы тоже не хотим с этим сабакоёпом иметь ничего общего)
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228
Роман 2 минуты назад
Никакой он не ураинец а самый натуральное чм@
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−14
родитель №2 8 минут назад
молодец. достоин уважения
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5k
TirAn 10 минут назад
Афтор, удалите это Г
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69
Иван Золотов 13 минут назад
даже как-то полегчало от этого
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5k
Slv01 17 минут назад
нахрена вы этим собакоебом эфир засоряете?
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6k
Том Сойер 17 минут назад
До сих пор не могу понять - почему его так "повернуло", и это я не про украинцев, это я вообще про всю его жизнь, поначалу же вроде нормальный был.. . Или я ошибаюсь....?
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6k
klop 19 минут назад
Типичный представитель современной либерастии.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Pioner76 21 минуту назад
А почему не к собакам? Мог бы подойти стае собак и сказать: вы и я одной крови.
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16k
сеньор Леонсио 22 минуты назад
Алексей Панин, родившийся в Москве, заявил: «Украинцы и я один народ». При этом он отметил, что с соотечественниками не хочет иметь ничего общего.(ц)
Как же я благодарен ему за то ,что он не хочет иметь с нами ничего общего!
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1k
ChePaev 23 минуты назад
ну актер Панин и с собаками как то свое родство заявлял
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
Может он уже одной ногой в Штатах, а может кто-то из Штатов уже одной ногой в нём. Не уследить за ним.
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9k
Shtoppi Полчаса назад
<<Некогда знаменитый актёр, а сейчас просто фрик Алексей Панин, родившийся в Москве, заявил: «Украинцы и я один народ». При этом он отметил, что с соотечественниками не хочет иметь ничего общего.>>
Еб_нутых неудачников тянет друг к другу во всех смыслах.
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23k
Андрей Полчаса назад
А народ то, хочет иметь хоть что-то общее с этим гомосеком?
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5k
Copycat Полчаса назад
да он уже давно не актер так то, когда он последний раз играл в чем то удачном что выходило в прокат хотя бы на DVD или Кинотеатрах?
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24k
Сибиряк Полчаса назад
Актёр Панин причислил себя к украинцамПосмотреть
Актёр Панин причислил себя к украинцам
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26k
Федор Полчаса назад
Самое смешное, что лично я не хочу иметь ничего общего с этим алкашом и наркоманом))
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60k
google.ru Полчаса назад
я поддерживаю панина..
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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