Актёр Панин причислил себя к украинцам

Сейчас Панин живёт в Испании и ездит по США на деньги, заработанные в России. На своей страничке в соцсетях он опубликовал ролик, на котором заявил, что считает россиян и украинцев одним народом.

«Для меня лично, по моему восприятию, украинцы и я – это один народ. А вот большая часть россиян, моих, так называемых, соотечественников, для меня не один народ, и я не хочу иметь с этой большей частью народа ничего общего», - заявил Панин.