Мать ранила своего ребенка, когда пыталась застрелить шестимесячного щенка

Инцидент произошёл 29 мая 2021 года. Женщина несколько раз выстрелила в собаку из пистолета. Одна из пуль срикошетила и попала в живот ребёнку, другая задела лапу собаки. Мальчик был доставлен в больницу и остался жив.



Владелец собаки был оштрафован за то, что позволил гулять питомцу без поводка и намордника.