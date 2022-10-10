Мать ранила своего ребенка, когда пыталась застрелить шестимесячного щенка

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В США женщина случайно ранила своего пятилетнего сына, пытаясь застрелить убежавшего от соседа щенка по кличке Бруно. Инцидент попал на видео.
Инцидент произошёл 29 мая 2021 года. Женщина несколько раз выстрелила в собаку из пистолета. Одна из пуль срикошетила и попала в живот ребёнку, другая задела лапу собаки. Мальчик был доставлен в больницу и остался жив.
Владелец собаки был оштрафован за то, что позволил гулять питомцу без поводка и намордника.
Владелец собаки был оштрафован за то, что позволил гулять питомцу без поводка и намордника.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне больше всего понравилось, что хозяина собаки оштрафовали за то что пёс гулял без поводка и намордника. Когда уже у нас в России начнут выписывать огромные штрафы за выгул собак без намордника и поводка?
Вчера в Питере видел тётку, выгуливает Алабая, это огромная сторожевая собака. Зачем людям такие собаки в городе?
Я бы вообще запретил заводить собак сторожевых и бойцовских пород в черте города!
Нравятся большие собаки? Есть много пород крупных собак с добрым характером.
Зачем в городе Стаффорд или Алабай? Зачем????
Я лично считаю, что в квартире любая собака не нужна, максимум кот, хотя и коту там не очень.
В этой сцене хреново всё и "шмаляющая мать и владелец несчастной собаки)