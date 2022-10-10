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Мать ранила своего ребенка, когда пыталась застрелить шестимесячного щенка

Мать ранила своего ребенка, когда пыталась застрелить шестимесячного щенка

Автор:
10 октября 2022 11:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   выстрел   женщина   инцидент   происшествие   собака   
2726
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В США женщина случайно ранила своего пятилетнего сына, пытаясь застрелить убежавшего от соседа щенка по кличке Бруно. Инцидент попал на видео.
Инцидент произошёл 29 мая 2021 года. Женщина несколько раз выстрелила в собаку из пистолета. Одна из пуль срикошетила и попала в живот ребёнку, другая задела лапу собаки. Мальчик был доставлен в больницу и остался жив.

Владелец собаки был оштрафован за то, что позволил гулять питомцу без поводка и намордника.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   выстрел   женщина   инцидент   происшествие   собака   
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21  комментарий
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8k
Shtoppi Час назад
Собачка без поводка и намордника это конечно не хорошо, но вот е_банько мамаша, шмаляющая посреди улицы по ней, да еще когда там дети бегают, это намного хуже.
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31k
Юр21 Полчаса назад
Пилядь, она нормальная?
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896
Сорокет Полчаса назад
Вот это я понимаю - тёплые и дружеские отношения с соседями.
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15k
Александр 37 минут назад
Перепуганный народец, испугалась щенка.
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−1
Антон 55 минут назад
Они ждали собаку если по видео смотреть???
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−141
Россия №1 Час назад
Писдюк - нигер жив и здоров, у него всё хорошо.

Мне больше всего понравилось, что хозяина собаки оштрафовали за то что пёс гулял без поводка и намордника. Когда уже у нас в России начнут выписывать огромные штрафы за выгул собак без намордника и поводка?
Вчера в Питере видел тётку, выгуливает Алабая, это огромная сторожевая собака. Зачем людям такие собаки в городе?
Я бы вообще запретил заводить собак сторожевых и бойцовских пород в черте города!
Нравятся большие собаки? Есть много пород крупных собак с добрым характером.
Зачем в городе Стаффорд или Алабай? Зачем????
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476
Renats Railis Александр Полчаса назад
А зачем вообще в многоквартирных домах бойцовские и тому подобные породы собак содержат? Адекватно ли то, что соседи постоянно вынуждены с замиранием сердца, что в пятках, вечно трястись от страха? Тема достаточно актуальная...
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8k
Борис Карабанов Час назад
Всё так и должно быть. Собака без намордника и не на поводке представляет потенциальную угрозу. Не стоит ждать, пока она изуродует или убьет ребенка, как это частенько происходит у нас.
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415
Knives22 Борис Карабанов Час назад
Ну так проблема в чем? Скатертью по жопе и в штаты на пмж, и стреляй в кого хочешь, хоть в собак хоть в своих детей.
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851
Arti Час назад
Свежачёк прямо новость
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343
Uganda Час назад
Зачем они прдумали общество защиты животных?
В этой сцене хреново всё и "шмаляющая мать и владелец несчастной собаки)
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1k
Fiverknot Час назад
Удивительно как со свободным ношением оружия они ещё не уничтожили сами себя.
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62k
SWALLOW 2 часа назад
Без ствола не разговор, милый народец..
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49k
dima423 2 часа назад
карма в действии...)
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