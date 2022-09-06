Женщина не уследила за чемоданом на эскалаторе

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На вокзале в провинции Чжэцзян, Китай женщина поставила чемодан на колёсах на эскалатор. Героиня ролика не уследила за своим добром и стала виновницей несчастного случая.
Ставить чемодан на эскалатор и не следить за ним было далеко не лучшей идеей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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