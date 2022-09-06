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Женщина не уследила за чемоданом на эскалаторе

Женщина не уследила за чемоданом на эскалаторе

Автор:
06 сентября 2022 09:02
Метки: Китай   Эскалатор   видео   инцидент   люди   происшествие   чемодан   
384
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На вокзале в провинции Чжэцзян, Китай женщина поставила чемодан на колёсах на эскалатор. Героиня ролика не уследила за своим добром и стала виновницей несчастного случая.
Ставить чемодан на эскалатор и не следить за ним было далеко не лучшей идеей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Эскалатор   видео   инцидент   люди   происшествие   чемодан   
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10  комментариев
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48k
dima423 Час назад
На верху конечно тупая клуша ппц...
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3k
Евгений 5 минут назад
у хозяйки чемодана, интеллекта как у хлебушка!
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59k
pynh Полчаса назад
Ссылка coub.com
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9k
Juli 37 минут назад
+ 1 фобия.
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705
Lexx 46 минут назад
Приключение чёрного чемоданчика.
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32k
ACU900 53 минуты назад
Сколько там дают за "Причинение по неосторожности вреда здоровью средней тяжести "?
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3k
SandMANn 58 минут назад
Эскалаторбоулинг?
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38k
Александр 59 минут назад
метко бьет, однако
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0
ws21r Час назад
страйк
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29
Sata33 Час назад
однако ...
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