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Чудесная мраморная говядина. Недорого!

Чудесная мраморная говядина. Недорого!

Автор:
05 октября 2022 08:47
Метки: видео   говядина   мраморная говядина   мраморное мясо   мясо   обман   стейк   
2075
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1
Парень думал, что купил два премиальных стейка из мраморной говядины, но всё оказалось не так просто!

Источник:

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Метки: видео   говядина   мраморная говядина   мраморное мясо   мясо   обман   стейк   
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9  комментариев
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49k
dima423 3 часа назад
пи*дит небось... хоть бы написали где он покупал, было ли заявлено что это именно мраморная говядина, всегда же можно вернуть, так что ни магазинам ни продавцам на рынке нет смысла так дешево наепывать)
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Показать 1 ответ
−45
есть_кто-дома? 45 минут назад
Жировая сетка. В такой запекать печенку - получается супер. Мясо дольше готовится, но сетка не даст пересохнуть. Нормальный продукт.
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25
OFF Час назад
Называется "Ажурный" при готовке на гриле получается очень даже вкусным
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25
OFF Час назад
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7k
Vалѣнтиныч 2 часа назад
На хрена мрамор снял? Ну и жарь теперь как дурак без мрамора...
Покупал , небось по 350руб (российских) за кг? А хотелки на 1200...
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238
Flint 2 часа назад
Один фиг судя по всему он их собрался на сковородке бахать, а стейк нужно на гриле жарить, и что бы след от решётки остался! И что б с кровью! Всё, я хочу жрать...
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3k
Сергей Семенов 2 часа назад
Судя по виду - она маринованная и предназначена для гриля. В таком варианте оболочка с жиром вполне имеет право на жизнь.
И, да, даже по виду в оболочке она ни разу не мраморная. А уж кто маринует "премиальные стейки" - я даже представить не могу.
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