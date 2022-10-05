Чудесная мраморная говядина. Недорого!

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Парень думал, что купил два премиальных стейка из мраморной говядины, но всё оказалось не так просто!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Покупал , небось по 350руб (российских) за кг? А хотелки на 1200...
И, да, даже по виду в оболочке она ни разу не мраморная. А уж кто маринует "премиальные стейки" - я даже представить не могу.