В Израиле научились выращивать стейк в пробирке

«Гомункул» будет ничем не отличаться от настоящего мяса.
Предприниматель из Израиля, Арик Кауфман, разработал хитрый план: печатать мясо на 3D-принтере. Ничего нового в этой идее нет, но сама концепция - иная.
Мы разработали модульные платформы, которые позволяют печатать 3D-мясо, настоящее мясо, а не то, что имитирует мясо. Все начинается с клеток, которые собираются у настоящего животного этичным способом, без причинения вреда животному.
Затем мы дифференцируем клетки в мышечные или жировые клетки. Мы загружаем клетки в нашу биостанцию и печатаем их на принтерах. Мы можем точно определить процент жира и состав стейка. После того как мы напечатаем стейк на 3D-принтере, он проходит процесс инкубации и созревания.
Это означает, что мышечные волокна соединяются друг с другом. И по мере развития всей этой индустрии мы увидим более совершенные продукты, которые заменят стейк, который мы привыкли есть в ресторане.
Источник:
Насчёт «более совершенных продуктов»: сначала нужно дождаться выхода этого «мясца» на мировой рынок и попробовать. Потом уже можно делать какие-то выводы. Но в том, что в будущем многие будут питаться именно так - сомневаться не приходится.
Источник:
- Как казах решил стать вегетарианцем
- Чудесная мраморная говядина. Недорого!
- Обрушение моста со строительной техникой и рабочими попало на видео
- Четвероногий страдалец
- Голодные тигры пытаются поймать кусок мяса
----
Кроме цены в 15 раз выше натурального стейка.
А еще усть тушенка из сои и куча других "не отличающихся" продуктов.
- Да вы чё, правда что ли? Ну, наконец-то! Поздравляем! А мы-то уж думали, что на этот банальный фокус ума так и не хватит. Не забудьте подать хоро.шо.