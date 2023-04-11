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В Израиле научились выращивать стейк в пробирке

В Израиле научились выращивать стейк в пробирке

Автор:
11 апреля 2023 16:56
Сообщество : Наука
Метки: Израиль   бизнесмен   лаборатория   мясо   пробирка   стейк   ученый   
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«Гомункул» будет ничем не отличаться от настоящего мяса.

Предприниматель из Израиля, Арик Кауфман, разработал хитрый план: печатать мясо на 3D-принтере. Ничего нового в этой идее нет, но сама концепция - иная.

Мы разработали модульные платформы, которые позволяют печатать 3D-мясо, настоящее мясо, а не то, что имитирует мясо. Все начинается с клеток, которые собираются у настоящего животного этичным способом, без причинения вреда животному.

Затем мы дифференцируем клетки в мышечные или жировые клетки. Мы загружаем клетки в нашу биостанцию и печатаем их на принтерах. Мы можем точно определить процент жира и состав стейка. После того как мы напечатаем стейк на 3D-принтере, он проходит процесс инкубации и созревания.

Это означает, что мышечные волокна соединяются друг с другом. И по мере развития всей этой индустрии мы увидим более совершенные продукты, которые заменят стейк, который мы привыкли есть в ресторане.

Насчёт «более совершенных продуктов»: сначала нужно дождаться выхода этого «мясца» на мировой рынок и попробовать. Потом уже можно делать какие-то выводы. Но в том, что в будущем многие будут питаться именно так - сомневаться не приходится.

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Метки: Израиль   бизнесмен   лаборатория   мясо   пробирка   стейк   ученый   
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13  комментариев
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80k
7guest Полчаса назад
Так они скоро и кошерную свинину будут делать.
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18k
Александр 52 секунды назад
И самовары у нас электрические и коровы из пробирки...
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14k
a_komolow 8 минут назад
Сами жрите это говно!
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5k
Нуи Хусим 13 минут назад
Сами есть не будут, а только гоям продавать!
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3k
americos Полчаса назад
Веганы сойдут с ума. По крайней мере с остатков которые остались.
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73
Obrval Полчаса назад
Такими темпами скоро надобность в настоящих коровах отпадёт. И дети смогут увидеть коров только в музеях в виде чучела рядом со скелетом динозавра или в Индии, где они святые.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
"«Гомункул» будет ничем не отличаться от настоящего мяса"
----
Кроме цены в 15 раз выше натурального стейка.
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73
Obrval ♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Пока не наладят производство, что бы сделать его дешевле настоящего мяса. Цена будет понижаться до тех пор пока выращивание коров не перестанет быть рентабельным. После уничтожения поголовья крупного рогатого скота, цены опять взвинтят.
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19k
Виталий Касандров 47 минут назад
Ну как то и черная икра из агар-агара, таки ничем "не отличается" от натуральной а стоит в 100 раз дешевле -вот только покупают ее как то неохотно, больше как муляж черной икры для фото .
А еще усть тушенка из сои и куча других "не отличающихся" продуктов.
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5k
Горожанин Час назад
Раковые клетки:
- Да вы чё, правда что ли? Ну, наконец-то! Поздравляем! А мы-то уж думали, что на этот банальный фокус ума так и не хватит. Не забудьте подать хоро.шо.
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12
eric Горожанин 55 минут назад
а кто вам сказал, что учёные не будут диагностировать здоровые / больные клетки?
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