В Израиле научились выращивать стейк в пробирке

Предприниматель из Израиля, Арик Кауфман, разработал хитрый план: печатать мясо на 3D-принтере. Ничего нового в этой идее нет, но сама концепция - иная.

Мы разработали модульные платформы, которые позволяют печатать 3D-мясо, настоящее мясо, а не то, что имитирует мясо. Все начинается с клеток, которые собираются у настоящего животного этичным способом, без причинения вреда животному.

Затем мы дифференцируем клетки в мышечные или жировые клетки. Мы загружаем клетки в нашу биостанцию и печатаем их на принтерах. Мы можем точно определить процент жира и состав стейка. После того как мы напечатаем стейк на 3D-принтере, он проходит процесс инкубации и созревания.

Это означает, что мышечные волокна соединяются друг с другом. И по мере развития всей этой индустрии мы увидим более совершенные продукты, которые заменят стейк, который мы привыкли есть в ресторане.