Голодные тигры пытаются поймать кусок мяса

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Сотрудники зоопарка проводят необычную тренировку для тигров. Хищники прыгают в бассейн, пытаясь поймать кусок мяса. Делается это для того, чтобы тигры не утратили охотничьи инстинкты.
Когда рассчитывал на мясо, а получил... Впрочем, некоторым хищникам везёт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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