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Голодные тигры пытаются поймать кусок мяса

Голодные тигры пытаются поймать кусок мяса

Автор:
28 сентября 2022 13:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   мясо   тигр   тренировка   хоопарк   
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Сотрудники зоопарка проводят необычную тренировку для тигров. Хищники прыгают в бассейн, пытаясь поймать кусок мяса. Делается это для того, чтобы тигры не утратили охотничьи инстинкты.
Когда рассчитывал на мясо, а получил... Впрочем, некоторым хищникам везёт.

Источник:

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Метки: видео   животные   интересно   мясо   тигр   тренировка   хоопарк   
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1  комментарий
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2k
веселый просто 43 минуты назад
Товарищи! В зоопарке тигру не докладывают мяса! Пока не поздно, спасайте хищника!
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