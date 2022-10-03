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Музыкант Константин Легостаев пропал без вести после купания в Сочи

Музыкант Константин Легостаев пропал без вести после купания в Сочи

Автор:
03 октября 2022 08:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Легостаев   Сочи   видео   купание   пляж   поиски   пропал без вести   фабрика звезд   шоу бизнес   
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Сейчас о судьбе певца и лидера группы "Dельта" Константина Легостаева ничего не известно.

Российский певец Константин Легостаев приехал в Сочи, чтобы снять музыкальный клип. Последний раз артиста видели на пляже 2 октября. Около 16:50 он пошёл искупаться в море, и больше его не видели.


В соцсетях завирусилось последнее видео с Легостаевым, которое записала его подруга, отдыхавшая вместе с ним на пляже. На кадрах видно, как артист заходит в море и показывает, куда собирается плыть.

Как сообщают СМИ, друзья и коллеги Легостаева обратились в экстренные службы. В настоящее время ведутся поиски музыканта.

46-летний Константин Легостаев известен как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Легостаев   Сочи   видео   купание   пляж   поиски   пропал без вести   фабрика звезд   шоу бизнес   
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24  комментария
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29k
Volga_34 4 часа назад
Море - не речка. Может и не найдут..
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1k
Василич 15 минут назад
Он же сказал, Я туда!
Там и надо искать...
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899
Просто прохожий 2 часа назад
Решил просто увильнуть от призыва.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
а кто это ?
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5k
Заур 2 часа назад
Я и до этого ничего не знал о нем и о его группе.
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2k
Anubis17 3 часа назад
Попросили же - недолго.
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−109
.. 3 часа назад
История конечно печальная, но мля кто это???
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3k
Владимир 4 часа назад
в Турцию поплыл
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2k
Старичок 4 часа назад
на муниципальных пляжах сочи регулярно повторяют информацию о запрете купания в состоянии опьянения. но у кого то больше одной жизни, поэтому и лезут в воду.
интересно, кто этот человек?
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6k
tamin 4 часа назад
Кто это???
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