Музыкант Константин Легостаев пропал без вести после купания в Сочи

Российский певец Константин Легостаев приехал в Сочи, чтобы снять музыкальный клип. Последний раз артиста видели на пляже 2 октября. Около 16:50 он пошёл искупаться в море, и больше его не видели.

В соцсетях завирусилось последнее видео с Легостаевым, которое записала его подруга, отдыхавшая вместе с ним на пляже. На кадрах видно, как артист заходит в море и показывает, куда собирается плыть.