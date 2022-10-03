Музыкант Константин Легостаев пропал без вести после купания в Сочи

Сейчас о судьбе певца и лидера группы "Dельта" Константина Легостаева ничего не известно.
Российский певец Константин Легостаев приехал в Сочи, чтобы снять музыкальный клип. Последний раз артиста видели на пляже 2 октября. Около 16:50 он пошёл искупаться в море, и больше его не видели.
В соцсетях завирусилось последнее видео с Легостаевым, которое записала его подруга, отдыхавшая вместе с ним на пляже. На кадрах видно, как артист заходит в море и показывает, куда собирается плыть.
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Как сообщают СМИ, друзья и коллеги Легостаева обратились в экстренные службы. В настоящее время ведутся поиски музыканта.
46-летний Константин Легостаев известен как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Игра», «Прощание», «Карпов», «Особо опасен».
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АНТИФИШКИ
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Там и надо искать...
интересно, кто этот человек?
А кто это Константин Легостаев ?