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Жители бразильского региона Пантанал вылезли позагорать

Жители бразильского региона Пантанал вылезли позагорать

Автор:
09 сентября 2022 09:48
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   в мире   видео   животные   крокодил   пляж   хищники   
413
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Дикий пляж бразильского региона Пантанал, на который осмелится ступить далеко не каждый человек. Причина в том, что коллектив на пляже выглядит не слишком дружелюбно.

Яблоку негде упасть!

Не ходите, дети, в Бразилию гулять.

Источник:

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Метки: Бразилия   в мире   видео   животные   крокодил   пляж   хищники   
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5  комментариев
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2k
vasilykopkov 55 минут назад
Не, не пойду сегодня купаться....
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7k
Роман 47 минут назад
Сожрали наверное все что можно в округе.
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−20
300n Час назад
Теща с подругами в отпуске
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4k
Babangdida 2 часа назад
Гучи-гучи-гучи!
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Слёт феминисток?
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