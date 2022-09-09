Жители бразильского региона Пантанал вылезли позагорать

413
1
1
Дикий пляж бразильского региона Пантанал, на который осмелится ступить далеко не каждый человек. Причина в том, что коллектив на пляже выглядит не слишком дружелюбно.
Яблоку негде упасть!
Не ходите, дети, в Бразилию гулять.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Женщина поймала змею голыми руками
- Кошка смогла достать ключи, до которых не могла добраться женщина
- Отличная реакция уберегла "Бэмби" от гибели
- Ягуар украл у рыбаков часть улова
- Акула внезапно запрыгнула в лодку к рыбакам
Новости партнёров