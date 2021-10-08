В Адлере медведь попытался вломиться в курятник

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Установленная в одном и частных дворов в Адлере камера видеонаблюдения запечатлела неожиданного ночного гостя. Молодой медведь пытался лапами и зубами вскрыть дверь курятника и попасть внутрь.
Инцидент произошел 6 октября. После долгих усилий медведь все же потерпел неудачу. Косолапый не смог проникнуть в курятник и скрылся.
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