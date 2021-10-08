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В Адлере медведь попытался вломиться в курятник

В Адлере медведь попытался вломиться в курятник (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2021 08:45
Сообщество : Животные
Метки: ynews   Адлер   Сочи   видео   животные   курятник   медведь   
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Установленная в одном и частных дворов в Адлере камера видеонаблюдения запечатлела неожиданного ночного гостя. Молодой медведь пытался лапами и зубами вскрыть дверь курятника и попасть внутрь.
Инцидент произошел 6 октября. После долгих усилий медведь все же потерпел неудачу. Косолапый не смог проникнуть в курятник и скрылся.

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Метки: ynews   Адлер   Сочи   видео   животные   курятник   медведь   
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2  комментария
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Serg Час назад
там же ключ под ковриком лежал
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26k
Григорий 3 минуты назад
Дикие медведи в Сочи? Это неожиданно.
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Krasava

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