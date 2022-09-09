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Главная > Видео 
Мужчина, который умеет обращаться с фрисби

Мужчина, который умеет обращаться с фрисби

Автор:
09 сентября 2022 11:05
Метки: видео   люди   мастерство   навыки   пляж   фрисби   
1456
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1
Летающие диски фрисби можно смело назвать неотъемлемой частью современной культуры. В России они не очень популярны, а вот на Западе игры с этими "тарелочками" любят и взрослые и дети. Герой видео не только хорошо играет данным спортивным снарядом с семьей и друзьями, но и знает с ним несколько трюков.
Немолодой мужчина виртуозно владеет фрисби.

Источник:

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Метки: видео   люди   мастерство   навыки   пляж   фрисби   
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10  комментариев
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5k
GROMOZEKA 2 часа назад
Насыпьте уже деду еды в тарелку!

А, если серьезно, то красавчик, загляденье смотреть
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2k
sniper72 21 минуту назад
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43k
Карандаш Полчаса назад
Пусть попробует так же сделать в штиль, а не когда ветер с моря прёт.
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91
Александр Шевченко 38 минут назад
У него очень много свободного времени видимо.
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90
topersk 42 минуты назад
циркач?
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152
Чистый бес 49 минут назад
Очень сильное колдунство
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−95
Сигизмунд Лазаревич 59 минут назад
нормальный дед..
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56
Sata33 Час назад
крутой )
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
А он не мог бы немного в сторонку отойти и не мельтешить перед камерой? (Друг спрашивает)
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553k
АРОН 2 часа назад
Вот ведь ловчила!
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