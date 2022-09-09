Мужчина, который умеет обращаться с фрисби

Летающие диски фрисби можно смело назвать неотъемлемой частью современной культуры. В России они не очень популярны, а вот на Западе игры с этими "тарелочками" любят и взрослые и дети. Герой видео не только хорошо играет данным спортивным снарядом с семьей и друзьями, но и знает с ним несколько трюков.

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Немолодой мужчина виртуозно владеет фрисби.