Мужчина, который умеет обращаться с фрисби

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Летающие диски фрисби можно смело назвать неотъемлемой частью современной культуры. В России они не очень популярны, а вот на Западе игры с этими "тарелочками" любят и взрослые и дети. Герой видео не только хорошо играет данным спортивным снарядом с семьей и друзьями, но и знает с ним несколько трюков.
Немолодой мужчина виртуозно владеет фрисби.
Источник:
АНТИФИШКИ
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