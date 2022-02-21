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Вертолёт потерпел крушение рядом с пляжем в США

Вертолёт потерпел крушение рядом с пляжем в США (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 февраля 2022 09:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Майами-Бич   США   в мире   вертолёт   видео   крушение   пляж   происшествие   
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Около пляжа в Майами-Бич, штат Флорида, США, в воды Атлантического океана упал вертолёт Robinson R44. Момент крушения воздушного судна попал на видео.
К счастью, вертолёт не задел никого из отдыхающих. На борту воздушного судна находились три человека, двое из них были госпитализированы.

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Метки: Майами-Бич   США   в мире   вертолёт   видео   крушение   пляж   происшествие   
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6k
Echo Полчаса назад
капитошка
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9k
Vacony 14 минут назад
и такое спокойствие вокруг ...
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