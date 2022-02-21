Вертолёт потерпел крушение рядом с пляжем в США

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Около пляжа в Майами-Бич, штат Флорида, США, в воды Атлантического океана упал вертолёт Robinson R44. Момент крушения воздушного судна попал на видео.
К счастью, вертолёт не задел никого из отдыхающих. На борту воздушного судна находились три человека, двое из них были госпитализированы.
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Метки: Майами-Бич США в мире вертолёт видео крушение пляж происшествие
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