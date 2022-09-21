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Зачем евреи заселили Брайтон-Бич и как они выгнали оттуда афроамериканцев

Зачем евреи заселили Брайтон-Бич и как они выгнали оттуда афроамериканцев

Автор:
21 сентября 2022 03:05
Сообщество : RealFishki
Метки: Нью-Йорк   Россия   СССР   США   афроамериканцы   брайтон бич   бруклин   эмигранты   
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Бруклинский район напоминает о временах перестройки: куча странных вывесок на русском и английском, пенсионеры, важно обсуждающие что-то на лавочке. Почему именно Брайтон так полюбился эмигрантам из России?

Историю Брайтона надо начинать издалека: в 1645 году европейские колонисты купили огромную территорию у индейцев. Заплатили щедро - одеялом, чайником и ружьём. И до середины 19–го века там жили одни фермеры.

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А потом эту землю выкупил обеспеченный человек и решил создать там место для элитного отдыха богачей. Он приехал из Англии и дал местечку название Брайтонский пляж - в честь курортного британского городка Брайтон.

В поселении сразу появился театр, ипподром, куча ресторанов - всё для обеспеченных и уважаемых людей. Позже туда провели железную дорогу и Брайтон расцвёл: превратился в настоящий респектабельный район для тех, у кого было много денег. Но потом этот американский Эдем подкосила великая депрессия. У толстосумов стали стремительно кончаться средства и они бросились продавать элитную недвижимость. Под раздачу попал и Брайтон, особняки стали “сбрасывать” за бесценок и их превратили в доходные дома. Это когда жилище разбивают на множество квартир и сдают их рядовым гражданам.

Когда в России случилась Октябрьская революция и большевики стали выяснять у кого сколько денег и добыты ли они честным путём, а не украдены у трудового народа, из страны потянулась ниточка мигрантов. Было много евреев, которые бежали в США. И массово заселили Брайтон. Потом к ним присоединились иудеи, уехавшие из гитлеровской Германии. В целом, их всё устраивало - все свои и аренда дешевая.

Но после Второй Мировой что-то поменялось и район стали стремительно заселять черные парни. К началу 1970-х Брайтон стал типичным гетто: громкая музыка из машин, перестрелки на улице, торговцы веществами в переулках. Но “афроамериканская малина” продолжалась недолго. Из СССР пошёл поток эмигрантов и первым делом они стали заселять Брайтон.

К удивлению “гангстеров”, из Союза приехали не только интеллигентные врачи и инженеры, но и криминальные авторитеты. Среди евреев были и такие: Евсей Агрон, Марат Балагула и Борис Найфельд. И новые поселенцы начали быстро теснить афрогангстеров. Когда те поняли, что приехавшие ребята - люди серьёзные, то стали паковать вещички и по-тихому сваливать. И полицейские, трудившиеся на Брайтон-Бич с удивлением и радостью констатировали: в период с 1990-го по 2017-й год в их районе стало на 84,6 % меньше прaвoнaрyшeний всех категорий и на 67 % уменьшилось количество перестрелок.

Ну а после распада СССР в Брайтон хлынула целая волна эмигрантов. Это было самое подходящее место для новоприбывших - все говорили на русском, было полно магазинов с отечественной едой. И уличной преступности практически не было. Среднестатистический мигрант считал, что там можно перекантоваться годик-другой, а потом рвануть куда-нибудь в Калифорнию или во Флориду, чтобы исполнить наконец американскую мечту и разбогатеть.

Но многие так и остались на Брайтон-Бич. Годик превратился в три, потом в десять, а затем в “навсегда”. Сейчас там проживает больше 30 тысяч эмигрантов из СССР и России, средний возраст - около 50 лет. И на улице можно по-прежнему увидеть вывеску “Русские пироги” или зайти в магазинчик с пластинками звезд советской эстрады.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Йорк   Россия   СССР   США   афроамериканцы   брайтон бич   бруклин   эмигранты   
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6  комментариев
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2k
Alexandr 3 часа назад
//в период с 1990-го по 2017-й год в их районе стало на 84,6 % меньше прaвoнaрyшeний всех категорий и на 67 % уменьшилось количество перестрелок.
//
Странная статистика, о чем она говорит? Что стрелять стали всего лишь в 3 раза реже. Это при отсутствии негров, которые привыкли пострелять по любому случаю. То есть там по-прежнему ни дня без перестрелки? Просто раньше палили по несколько раз, а сейчас всего один?
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−12
toreekjh 17 минут назад
Едут домой с Украины, бурятский танкист, ростовский гвардеец и московский генерал.
Кто за рулем?

Ответ: водитель рефрижератора
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52
Damvrot Hohlam 56 минут назад
Фоткам уже лет двадцать не меньше
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52
Damvrot Hohlam 59 минут назад
что это за рыло расписное ?
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