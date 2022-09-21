Зачем евреи заселили Брайтон-Бич и как они выгнали оттуда афроамериканцев

А потом эту землю выкупил обеспеченный человек и решил создать там место для элитного отдыха богачей. Он приехал из Англии и дал местечку название Брайтонский пляж - в честь курортного британского городка Брайтон.

В поселении сразу появился театр, ипподром, куча ресторанов - всё для обеспеченных и уважаемых людей. Позже туда провели железную дорогу и Брайтон расцвёл: превратился в настоящий респектабельный район для тех, у кого было много денег. Но потом этот американский Эдем подкосила великая депрессия. У толстосумов стали стремительно кончаться средства и они бросились продавать элитную недвижимость. Под раздачу попал и Брайтон, особняки стали “сбрасывать” за бесценок и их превратили в доходные дома. Это когда жилище разбивают на множество квартир и сдают их рядовым гражданам.