Возраст им к лицу: актрисы, сумевшие переиграть старость

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Всем известно, что голливудские актрисы и актеры, имея в распоряжении миллионы и самых лучших косметологов, стараются максимально отсрочить момент старения. Однако есть актрисы, которые спокойно принимают появляющиеся морщины и седину в волосах.
И не зря, ведь возраст им явно к лицу.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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