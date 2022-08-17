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Возраст им к лицу: актрисы, сумевшие переиграть старость

Возраст им к лицу: актрисы, сумевшие переиграть старость

Автор:
17 августа 2022 20:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: женская внешность   знаменитые актрисы   киноактрисы   кинозвёзды   привлекательность   старость   
3387
17

Всем известно, что голливудские актрисы и актеры, имея в распоряжении миллионы и самых лучших косметологов, стараются максимально отсрочить момент старения. Однако есть актрисы, которые спокойно принимают появляющиеся морщины и седину в волосах.

И не зря, ведь возраст им явно к лицу.

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Источник:

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Метки: женская внешность   знаменитые актрисы   киноактрисы   кинозвёзды   привлекательность   старость   
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25  комментариев
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216
Максим Макашев 2 часа назад
Одри Хёпберн 1929 - 1993
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2k
Папа Karlo Полчаса назад
Неплохо
Но возраст как ни крути никого не сделал привлекательнее
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324
Миха Папа Karlo 19 минут назад
это точно!
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124k
DeOrio Полчаса назад
Ну да куда уж там, им.
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86k
Феофан Полчаса назад
Сальма Хайек 55 лет. Снимок сделан на днях.
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1k
SHAGREEN Полчаса назад
Чувак какая Куоко, какая Кэмпбелл. Ты их чисто рандомно натыкал?
Кэйт Бекинсейл 49лет, это да...
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4k
Александр Полчаса назад
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819
Александр Кольдяев Полчаса назад
аффтар, скоро в школу
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21k
SolomonA Полчаса назад
Переиграть старость??? СТАРОСТЬ, лять????? Тут половине около 40. Название придумал 13-лесний сопляк?
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1k
neskaju20 47 минут назад
"возраст"!! Тут половине 30 с хвостиком. Это возраст чтоли?
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10k
DumDum 51 минуту назад
Ну не знаю... Как по мне, они пока бодаются со средним возрастом...
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6k
Shtoppi Час назад
Джессика Альба выглядит теперь уже как-то вот так, а не как на том "бородатом" фото.
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4k
Нескучный сад Час назад
В целом, девки норм. Кроме цыганки. Чего-то харя у неё расплылась.
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27k
Квантовый переход Час назад
У Кларк ухи как у слона.
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9k
kirpal 2 часа назад
Бородатый мем с Ротару кто первый запостит?
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18
Thomsen 2 часа назад
Джессике и Коби по 40 лет. Не рано автор их в старушки-то записал? Хотя, с точки зрения пубертата, оно конечно....
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Антибиотик
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