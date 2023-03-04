Пресс-секретарь Байдена открыла для мира и для себя Российскую народную республику

В Белом доме прогрессирует деменция. И не только у президента Джо. Домовенок Кузя Жан-Пьер – пресс-секретарь – открыла новую страну: «Российскую Народную Республику». Спокойствие, только спокойствие! Гегемону можно.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе традиционного брифинга заявила о существовании такой страны, как Российская Народная Республика. Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и имея ввиду Китай:
«На следующей неделе президент США и глава Еврокомиссии обсудят другие вызовы международной безопасности, включая нашу совместную работу по решению проблем, создаваемых Российской Народной Республикой».
Этот опус уже высмеял первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский: «Должно быть, она противник «Объединённых Американских Эмиратов» и «Британской Конфедерации»!»
Комментируя ее слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале только два слова: «Зомби-апокалипсис»
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скоро банановой республикой будут называть.