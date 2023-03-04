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Пресс-секретарь Байдена открыла для мира и для себя Российскую народную республику

Пресс-секретарь Байдена открыла для мира и для себя Российскую народную республику

Автор:
04 марта 2023 23:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джо Байден   Домовёнок Кузя   Жан-Пьер   Российская народная республика   белый дом   пресс-секретарь   
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В Белом доме прогрессирует деменция. И не только у президента Джо. Домовенок Кузя Жан-Пьер – пресс-секретарь – открыла новую страну: «Российскую Народную Республику». Спокойствие, только спокойствие! Гегемону можно.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе традиционного брифинга заявила о существовании такой страны, как Российская Народная Республика. Об этом она сказала, анонсируя встречу президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и имея ввиду Китай:

«На следующей неделе президент США и глава Еврокомиссии обсудят другие вызовы международной безопасности, включая нашу совместную работу по решению проблем, создаваемых Российской Народной Республикой».

Этот опус уже высмеял первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский: «Должно быть, она противник «Объединённых Американских Эмиратов» и «Британской Конфедерации»!»

Комментируя ее слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале только два слова: «Зомби-апокалипсис»

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Метки: Джо Байден   Домовёнок Кузя   Жан-Пьер   Российская народная республика   белый дом   пресс-секретарь   
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9  комментариев
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751
GoInDown Полчаса назад
На самом деле эти вечные оговорки говорят скорее о том, на сколько им по...й, кто там, что там, они просто делают то что им надо, а против кого и как из звать - плевать.
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8k
Copycat Минуту назад
Понаберут по объявлениям всякий сброд, вот и результат
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6k
Андрей Крылов 12 минут назад
Блин, в катинк\ге на моилитические должности умные в ЕС и США - заведомо не проодные. :) Тма берут по другим признакам. Ну, все зают по каким :)
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13k
Александр 12 минут назад
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802
AmaN 14 минут назад
Конечно, она тупая неграмотная дура, но по её собственным словам у неё есть масса других достоинств, которые с лихвой компенсируют отсутствие интеллекта, нормального образования и знаний хотя бы в рамках школьной программы - она гордится тем, что она лесбиянка, черная, да еще и иммигрантка. Ну за эти "достоинства" её и поставили на данный высокий пост. Хотя как она может исполнять ответственную и не простую работу зам главы администрации президента США мне не понятно. Деградация институту на лицо - думаю, что блестящий интеллектуал Пьер Сэлинджер, пресс-секретарь президенте Кеннеди сейчас в гробу вертится, зная, что в его кабинете, на го месте сидит эта тупая обезьяна.
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2k
Сергей 16 минут назад
хороший стеб.
скоро банановой республикой будут называть.
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20k
иванов дмитрий Полчаса назад
пофиг. вообще пофиг.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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