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Дальше будет хуже: убойные мемы о возрасте

Дальше будет хуже: убойные мемы о возрасте

Автор:
07 сентября 2022 19:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   возраст   подборка   прикол   седина   старость   
3730
19
Чем старше становишься, тем больше понимаешь философию хоббитов из "Властелина колец". И всё больше понимаешь, что 30 лет – это только начало... начало конца.
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Источник:

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Метки: Юмор   возраст   подборка   прикол   седина   старость   
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16  комментариев
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5k
livaneth Час назад
Дети 2004 года рождения
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53k
zloykoyot 5 минут назад
Пишущим подобное в 30 - вы ноющие сосунки и все проблемы с радостями ещё впереди. Читающим 20-летним - ребятки, вы зря думаете что впереди ещё целых 10 лет, их всего 10.
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70k
Пётровыч 12 минут назад
Один парень рассказывал историю о том, как он по врачам с больной спиной бегал. Пришел когда ему было 29 лет, врач ему говорит, эх, 29 лет, молодой ещё, а спина уже больная.
Приходит в 30 лет к врачу, а тот ему говорит, ну а что вы хотели, вам уже 30 лет, это нормально.
Это же касалось и спорта. Один врач спросил, спортом занимаетесь? Тот ответил "да". Ну вот по этому и спина болит, ответил врач))
Другому врачу на тот же вопрос ответил "нет" вот по этому и болит, спортом надо заниматься, ответил другой врач))
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72
Уставший путник 15 минут назад
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18k
speaktr-st 22 минуты назад
С каждым годом нытьё малолетних про возраст всё мощнее.
Скоро в поликлиниках будут очереди из мнительного молодняка, за талончики к врачам будут грызться 30-ти летние, а в зонах активного отдыха и фитнесах наоборот - одна пенсия.
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44k
Соломей Полчаса назад
Бред какой-то.у меня такие мысли только после 50-ти начали появляться .наверно я сухарики со вкусом глютена и радия не ел .а в 30-ть, я чувствовал себя даже лучше чем в 18-ть.
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119k
arek14 Полчаса назад
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10k
booz223 46 минут назад
Не ссыте, школота - тридцатник это клёво! Мне полтос в конце года будет и коленки не хрустят (ноют, правда, ранее поломанные кости к смене погоды, но это хня). У коллеги вон жена сломала ногу в трёх местах:
- Как так?
- да на роликах каталась
А ей уже за 60! Так что сопли в платочек и во все тяжкие!
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77
Тамара Витальевна Бендер Родригес Полчаса назад
товарисч Бендер - жизнь на пенсии ТОЛЬКО начинается. уверяю. просто запомните. поймете потом.
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18k
Corvus Corax Час назад
Да ужжж... для пятиклассников 30-тилетние - глубокие старики и инвалиды... Интересно было бы посмотреть на мемы от взрослых, да только, похоже, одна школота этим занимается...
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2k
lekha-fil Час назад
Какая херня. Хиляки 30-ти летние.
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20k
homerchik Час назад
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38k
Александр Час назад
Вы тоже ошибаетесь, если ребенок парень, то скорее всего до 22-23 если повезет, а если страшненькая девочка, то возможно всю жизнь

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11k
a_komolow 2 часа назад
Комментарий к фото
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