Дальше будет хуже: убойные мемы о возрасте

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Чем старше становишься, тем больше понимаешь философию хоббитов из "Властелина колец". И всё больше понимаешь, что 30 лет – это только начало... начало конца.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Приходит в 30 лет к врачу, а тот ему говорит, ну а что вы хотели, вам уже 30 лет, это нормально.
Это же касалось и спорта. Один врач спросил, спортом занимаетесь? Тот ответил "да". Ну вот по этому и спина болит, ответил врач))
Другому врачу на тот же вопрос ответил "нет" вот по этому и болит, спортом надо заниматься, ответил другой врач))
Скоро в поликлиниках будут очереди из мнительного молодняка, за талончики к врачам будут грызться 30-ти летние, а в зонах активного отдыха и фитнесах наоборот - одна пенсия.
- Как так?
- да на роликах каталась
А ей уже за 60! Так что сопли в платочек и во все тяжкие!