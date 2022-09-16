Женщина без опыта вождения пытается управлять лодкой мужа

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Мужчина доверил управление лодкой жене и несколько раз чуть не попал на кругленькую сумму.
Конечно, дорогая, ты можешь покататься на моей лодке. Только будь аккуратнее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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