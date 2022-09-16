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Женщина без опыта вождения пытается управлять лодкой мужа

Женщина без опыта вождения пытается управлять лодкой мужа

Автор:
16 сентября 2022 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   жена   лодка   повезло   прикол   
662
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Мужчина доверил управление лодкой жене и несколько раз чуть не попал на кругленькую сумму.
Конечно, дорогая, ты можешь покататься на моей лодке. Только будь аккуратнее.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   жена   лодка   повезло   прикол   
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6  комментариев
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738k
А.Берестенко 48 минут назад
Про жену Надежного уже было?
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3k
Трям Минуту назад
Да выкинь ты ее на .хуй за борт!
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125
Sata33 24 минуты назад
там же вроде права надо иметь ...
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48k
dima423 42 минуты назад
А че мужик сам то за руль не сядет?
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8k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Сейчас же только писали: женщина на судне - к беде.
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662
Жирный бот 52 минуты назад
Я так на парусной яхте в детстве "управлял", на фарватер меня унесло
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