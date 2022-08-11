Путешествия с любимой: мужчина 15 лет фотографировал свою спящую в машине жену

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Мужчина на протяжении 15 лет фотографировал жену во время путешествий, а затем собрал снимки в один небольшой ролик. Однако есть один нюанс. Все фотографии он делал, когда она спала в машине.
15 лет путешествий с любимой женой в одном коротком видео.
Источник:
АНТИФИШКИ
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на некоторых снимках видно что в движении снято