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Путешествия с любимой: мужчина 15 лет фотографировал свою спящую в машине жену

Путешествия с любимой: мужчина 15 лет фотографировал свою спящую в машине жену

Автор:
11 августа 2022 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   жена   муж   прикол   путешествие   сон   
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Мужчина на протяжении 15 лет фотографировал жену во время путешествий, а затем собрал снимки в один небольшой ролик. Однако есть один нюанс. Все фотографии он делал, когда она спала в машине.
15 лет путешествий с любимой женой в одном коротком видео.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   жена   муж   прикол   путешествие   сон   
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10  комментариев
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10k
Маламут Уральский Час назад
Хороший и крепкий сон признак неплохого здоровья)))
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1k
Alex Kot 18 минут назад
А ему штраф уже выписали?
на некоторых снимках видно что в движении снято
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Енот Потаскун 24 минуты назад
Прикольно конечно, один только вопрос, накуя в сеть сливать?
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8k
Александр 24 минуты назад
Любит жену свою, чё? Вон как расстарался.
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1k
narim 43 минуты назад
что за маршрут такой в длинною в 15 лет?)))))
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59k
pynh 53 минуты назад
За 15 лет одни и те же качество фото? Да и жена не изменилась - она чо, Ленин?
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