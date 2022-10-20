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Дважды спалился: боец MMA случайно посвятил победу любовнице

Дважды спалился: боец MMA случайно посвятил победу любовнице

Автор:
20 октября 2022 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Шодмон Назокатов   Юмор   боец   видео   жена   любовница   мма   фейл   
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Таджикский боец поп-MMA Шодмон Назокатов попал в курьезную ситуацию во время интервью после поединка. Он сказал, что посвящает победу родителям, жене, а также своей девушке. Позже спортсмен попытался исправить ошибку, но сделал еще хуже.
Человек, который внезапно понял смысл фразы «Иногда лучше жевать, чем говорить»

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Шодмон Назокатов   Юмор   боец   видео   жена   любовница   мма   фейл   
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28  комментариев
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306
Javier Час назад
А ещё я в неё ем))
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14k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Там было еще третье интервью, где он еще больше в синяках, чем в первом.... просит жену не обижаться, простить его и не бить его больше...
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35k
Aleks 12 минут назад
Девушка счастлива однозначно

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88
Kol40in 20 минут назад
а любимую овечку забыл...

чес говоря давно так не смеялся )))
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2k
Vad 23 минуты назад
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1k
Mazter Полчаса назад
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу :)
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28k
EvilHomer Полчаса назад
Эмэма эмэмой, а про дэвушка зря свой.
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25k
СергейСергеев 36 минут назад
такой вот эшкере
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1k
ChePaev 37 минут назад
Ну полено говорящее- оно и есть полено.
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8k
Shtoppi 46 минут назад
<<Хочу передать Привет своей жене, и так же любовнице и бабушке.>>
Что еще мог сморозить отбитый таДжик
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81
Sata33 55 минут назад
Попадания по голове не проходят даром )))
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2k
Владимир 57 минут назад
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23k
Влад 57 минут назад
Я так понимаю справа фото после боя, а слева после встречи с супругой.
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12k
? ? ? 58 минут назад
кличко покусал...
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4k
brotherirk Час назад
ну отбитые у них головы, ну бывает....
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952
Nick Z Час назад
Боец ММА, тебя ждёт дома жена
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3k
Евгений Хр Час назад
Им же можно сколько хочешь жён.
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5k
Copycat Час назад
Пусть земля ему будет пухом, хороший мужик был
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128
Feto13 Час назад
Не, брат,не удалю, по братски в интернет выложу)))
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2k
Broscan Час назад
Эйфория она такая
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