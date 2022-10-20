Дважды спалился: боец MMA случайно посвятил победу любовнице

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Таджикский боец поп-MMA Шодмон Назокатов попал в курьезную ситуацию во время интервью после поединка. Он сказал, что посвящает победу родителям, жене, а также своей девушке. Позже спортсмен попытался исправить ошибку, но сделал еще хуже.
Человек, который внезапно понял смысл фразы «Иногда лучше жевать, чем говорить»
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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чес говоря давно так не смеялся )))
Что еще мог сморозить отбитый таДжик