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Королевский стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II

Королевский стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II

Автор:
15 сентября 2022 10:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дежурство   Елизавета II   гроб   интересное   королева   охрана   стражник   фото   
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В Вестминстерском дворце стражники несут круглосуточное дежурство у гроба королевы Елизаветы II. Каждый день во дворец приезжают сочувствующие на публичное прощание, которое началось 14 сентября.

Трансляцию публичного прощания с королевой в Вестминстерском дворце ведут несколько телеканалов. Прямо во время трансляции один из стражников упал в обморок. К нему тут же бросились на помощь. После этого трансляция на некоторое время прервалась.

Церемония прощания закончится 19 сентября. В этот же день состоятся похороны королевы. До момента погребения тело королевы будет охраняться дежурными стражниками, уточняет РЕН.ТВ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дежурство   Елизавета II   гроб   интересное   королева   охрана   стражник   фото   
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8  комментариев
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1k
Шапкин 2 часа назад
Не по уставу! Руки выкидывать нельзя!
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32k
ACU900 8 минут назад
Не впервой. У них уже и до этого были случаи когда стражники падали в обморок...
Ссылка youtu.be
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190
MAXIMUS ACU900 4 минуты назад
Не только у них!
Во всём мире падают в обморок караульные!
В то числе и в России!
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25k
SerGProS 2 часа назад
Теперь зубы из мраморного пола торчат..Голова седая, на груди ордена, какой-то ветеран. Стоял без сна долго вот и хлоп.
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Может от голода? Наверное с хавчиком у них тоже проблемы?))))))))))))
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3k
kleyman 2 часа назад
Ну всё, хана карьере. Теперь не просто стоять, но по плацу маршировать придется.
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19k
ЦСКА 2 часа назад
Стражник то в возрасте уже! Додумались поставить! Наверное всю табличку себе разшманал об мраморный пол....
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