Королевский стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II

В Вестминстерском дворце стражники несут круглосуточное дежурство у гроба королевы Елизаветы II. Каждый день во дворец приезжают сочувствующие на публичное прощание, которое началось 14 сентября.
Трансляцию публичного прощания с королевой в Вестминстерском дворце ведут несколько телеканалов. Прямо во время трансляции один из стражников упал в обморок. К нему тут же бросились на помощь. После этого трансляция на некоторое время прервалась.
Церемония прощания закончится 19 сентября. В этот же день состоятся похороны королевы. До момента погребения тело королевы будет охраняться дежурными стражниками, уточняет РЕН.ТВ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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