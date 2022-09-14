"Каждый чертов раз!": Карл III вышел из себя из-за протекающей ручки

Протёкшая ручка стала последней каплей.
Когда король Карл III делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, ручка в его руке протекла. Это происшествие вывело из равновесия короля и он начал ругаться прям перед камерами.
Сначала новоиспеченный король по ошибке указал не ту дату. Исправив дату он заметил, что вытекшие из ручки чернила испачкали ему руку. В этот момент у монаршей особы сдали нервы.
"Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз", - не унимался при этом Карл III.
Испортившую настроение британскому королю ручку тут же забрали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А завёрнутый в пакет заменяет шпингалет .
А завёрнутый в пальто , заменяет целых сто.
В.В. Путин .
пост не о чём
То у Путина укаталась, тот тут протекла...
След Кремля.