"Каждый чертов раз!": Карл III вышел из себя из-за протекающей ручки

Когда король Карл III делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, ручка в его руке протекла. Это происшествие вывело из равновесия короля и он начал ругаться прям перед камерами.

Сначала новоиспеченный король по ошибке указал не ту дату. Исправив дату он заметил, что вытекшие из ручки чернила испачкали ему руку. В этот момент у монаршей особы сдали нервы.