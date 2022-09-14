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"Каждый чертов раз!": Карл III вышел из себя из-за протекающей ручки

"Каждый чертов раз!": Карл III вышел из себя из-за протекающей ручки

Автор:
14 сентября 2022 10:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   интересное   карл III   королевская семья   психанул   ручка   фото   
2694
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Протёкшая ручка стала последней каплей.

Когда король Карл III делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, ручка в его руке протекла. Это происшествие вывело из равновесия короля и он начал ругаться прям перед камерами.


Сначала новоиспеченный король по ошибке указал не ту дату. Исправив дату он заметил, что вытекшие из ручки чернила испачкали ему руку. В этот момент у монаршей особы сдали нервы.

"Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз", - не унимался при этом Карл III.

Испортившую настроение британскому королю ручку тут же забрали.

Источник:

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Метки: видео   интересное   карл III   королевская семья   психанул   ручка   фото   
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22  комментария
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8k
Борис Карабанов Час назад
"Испортившую настроение британскому королю ручку тут же забрали."... и вскоре казнили.
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−1
toreewuhvaoul 3 минуты назад
Х- уй завёрнутый в газету вам заменит сигарету !
А завёрнутый в пакет заменяет шпингалет .
А завёрнутый в пальто , заменяет целых сто.
В.В. Путин .
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6k
ГГалка 4 минуты назад
судя по губам ориентировочно на 5 секунде он сказал б***))) это скандал
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553k
АРОН 10 минут назад
Это ещё раз доказывает, что он тоже человек: с нервами, эмоциями...
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1k
Linusya 15 минут назад
фи, я то думала, новый король устроил скандал, высек виновных, а тут просто высказал своё недовольство.
пост не о чём
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44k
SinigamiRuuk 22 минуты назад
Что за патологическое высасывание "сенсации" из ручек.
То у Путина укаталась, тот тут протекла...
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133
Purple_Bear 24 минуты назад
Петров и Баширов, не иначе.
След Кремля.
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8k
Игорь Полчаса назад
Без мамки домашнее задание не может сделать.
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25k
SerGProS 39 минут назад
Пошел он на йух и ручку ему и расписаться помочь на его спине
Ссылка youtu.be
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27k
Андрей Иванов 47 минут назад
Смотрю на новости из Англии и понимаю, что Карл 3 - это молодая версия Байдена
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969
DimON 53 минуты назад
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1k
Алексей Попов 56 минут назад
Это он еще перьевой чистописание не проходил... :-)))))))
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6k
Том Сойер 2 часа назад
Соратник Байдена по деменции и остальным возрастным болячкам....
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ссылка vk.com
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4k
Copycat 2 часа назад
ну я бы тоже был недоволен на его месте - "это что я так долго ждал и вот наконец стал королем что бы мне ручки протекающие подсовывали? нука быстро найти виновных и всыпать им по 10 плетей!"
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852
ChePaev 2 часа назад
Йопта, старый мухомор, тебе фломастером уже давно писать надо, руки трясутся.
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28k
EvilHomer 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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