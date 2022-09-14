В Арабских Эмиратах выпал гряд в 40-градусную жару

Ледяные дожди обрушились на Мураккабом в Дубае и Млейхой в Шардже, сообщает издание Khaleej Times. Полиция ОАЭ уже дала рекомендации по безопасности для местных жителей. А также обратились к автомобилистам с призывом быть аккуратнее за рулем. Местные жители сняли на видео, как град падает на песок.