FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5383 поста • 1381 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники 
В Арабских Эмиратах выпал гряд в 40-градусную жару

В Арабских Эмиратах выпал гряд в 40-градусную жару

Автор:
14 сентября 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ОАЭ   видео   град   интересное   природа   пустыня   удивительное   фото   эмираты   
185
1
1

В некоторых районах Объединенных Арабских Эмиратов 13 сентября выпал сильный, крупный град. В этот момент в стране была жара 46°C. Местные жители сняли на видео, как лёд, падая с неба, приземляется на горячий песок.

Ледяные дожди обрушились на Мураккабом в Дубае и Млейхой в Шардже, сообщает издание Khaleej Times. Полиция ОАЭ уже дала рекомендации по безопасности для местных жителей. А также обратились к автомобилистам с призывом быть аккуратнее за рулем. Местные жители сняли на видео, как град падает на песок.

Этим летом в ОАЭ уже несколько раз случались нетипичные для региона погодные явления. Учёные объясняют это тем, что климат на земле меняется.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: ОАЭ   видео   град   интересное   природа   пустыня   удивительное   фото   эмираты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
babuby Час назад
Выпал ряд чего???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
niva_alex Минуту назад
Хороший гряд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Егор 3 минуты назад
Саранчу прибьет, все ок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Сергей 8 минут назад
У арабов радост, климат на земле меняется.
А у нас, лишь бы кипяток с неба не лил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Поправьте заголовок поста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61736



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
Пользователи YouTube утопили в дизлайках трейлер "Русалочки" с темнокожей Ариэль
Живее живых: сын маминой подруги
Живее живых: сын маминой подруги
Набирающие популярность в сообществах
Культурный вандализм. Украинское посольство в Лондоне оскорбило покойную королеву Елизавету
Культурный вандализм. Украинское посольство в Лондоне оскорбило покойную королеву...
Удивительные находки с распродаж
Удивительные находки с распродаж
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастье в мелочах

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#позитив#дтп#шоу бизнес#автомобили#улыбнуло#история#сми
#Юмор#картинки#в мире#кино#люди#авто аварии#животные#автомир#биография#США
#интересно#подборка#интересное#аварии#сатира#Разное#Приколы#новости#сарказм#фильм
Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140 Laifen Swift: альтернатива фену Dyson всего за $140 Гепард решил испить из водоёма, но крокодил застал его врасплох Гепард решил испить из водоёма, но крокодил застал его врасплох Мощный циклон превратил ущелье в Новой Зеландии в бушующую реку из камней Мощный циклон превратил ущелье в Новой Зеландии в бушующую реку из камней Мужчина нашёл редчайшего живого «крысиного короля» Мужчина нашёл редчайшего живого «крысиного короля» Змея осталась без обеда Змея осталась без обеда Почувствуй себя дельфином не вставая с кресла Почувствуй себя дельфином не вставая с кресла

На что жалуетесь?

Вернуться