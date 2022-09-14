В Арабских Эмиратах выпал гряд в 40-градусную жару

В некоторых районах Объединенных Арабских Эмиратов 13 сентября выпал сильный, крупный град. В этот момент в стране была жара 46°C. Местные жители сняли на видео, как лёд, падая с неба, приземляется на горячий песок.
Ледяные дожди обрушились на Мураккабом в Дубае и Млейхой в Шардже, сообщает издание Khaleej Times. Полиция ОАЭ уже дала рекомендации по безопасности для местных жителей. А также обратились к автомобилистам с призывом быть аккуратнее за рулем. Местные жители сняли на видео, как град падает на песок.
Этим летом в ОАЭ уже несколько раз случались нетипичные для региона погодные явления. Учёные объясняют это тем, что климат на земле меняется.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А у нас, лишь бы кипяток с неба не лил.