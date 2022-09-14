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На Тайване на праздник урожая в престарелый дом пригласили стриптизёршу

На Тайване на праздник урожая в престарелый дом пригласили стриптизёршу

Автор:
14 сентября 2022 10:23
Сообщество : Юмор
Метки: видео   дом престарелых   интересное   подарок   праздник урожая   стриптиз   фото   
765
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На Тайване отмечали праздник рожая и решили сделать подарок старикам. В дом престарелых пригласили стриптизёршу, которая очень ответственно подошла к своей работе.

Девушка танцевала перед отставными военнослужащими местной армии. Старики, судя по всему, остались очень довольны. Девушка ответственно отработала свою смену, порадовав стариков. На кадрах видео можно заметить, как девушка танцует, а ей аплодируют и пациенты, и персонал заведения.

Ролик разлетелся по соцсетям, и руководству учреждения пришлось отреагировать.

– Не хотели обидеть ветеранов, просто пытались взбодрить, – уверяют управленцы дома престарелых.

В следующий раз они пообещали развлекать стариков менее откровенными играми, например "Бинго".


Источник:

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Метки: видео   дом престарелых   интересное   подарок   праздник урожая   стриптиз   фото   
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15  комментариев
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27k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну, проститутка им без надобности. А стриптизёрша - самое то. Не, а что им показывать - гробы?
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971
Victor Chromov Полчаса назад
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20k
Will2006 Полчаса назад
Что за стриптизерша в купальнике???
Друг негодует
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34k
turyst 38 минут назад
Напомнило... :)

Ссылка youtu.be
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5k
Дмитрий 49 минут назад
Праздник рожая? Сколько человек рожало?
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2k
Rodaslav 2 часа назад
Дом, видать, под снос, сильно престарел...
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22k
Егор 2 часа назад
На Тайване на праздник урожая в престарелый дом пригласили стриптизёршуПосмотреть
На Тайване на праздник урожая в престарелый дом пригласили стриптизёршу
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208
mechatron 2 часа назад
Зачем им стриптизёрша? Как говорится в одном анекдоте "в таком возрасте, если, что и может подняться, так это давление".
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−23
Thomsen 2 часа назад
Бл*дь, опять в колл-центре перепутали! К кому-то на мальчишник теперь припёрся физиотерапевт и нянька с клизмой.
А вообще - упадок нравов налицо! Назрела СВО по освобождению Тайваня от стриптизёрш и нацЫстов!
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2k
boom 2 часа назад
главное, чтоб дедушка кадык у стриптизершы не заметил, а то так и кондратий может схватить
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709
Джонни 2 часа назад
Было бы эпичнее еслиб случилось чудо- дед встал с коляски и пошел)
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