На Тайване на праздник урожая в престарелый дом пригласили стриптизёршу

На Тайване отмечали праздник рожая и решили сделать подарок старикам. В дом престарелых пригласили стриптизёршу, которая очень ответственно подошла к своей работе.
Девушка танцевала перед отставными военнослужащими местной армии. Старики, судя по всему, остались очень довольны. Девушка ответственно отработала свою смену, порадовав стариков. На кадрах видео можно заметить, как девушка танцует, а ей аплодируют и пациенты, и персонал заведения.
Ролик разлетелся по соцсетям, и руководству учреждения пришлось отреагировать.
– Не хотели обидеть ветеранов, просто пытались взбодрить, – уверяют управленцы дома престарелых.
В следующий раз они пообещали развлекать стариков менее откровенными играми, например "Бинго".
Источник:
АНТИФИШКИ
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Друг негодует
А вообще - упадок нравов налицо! Назрела СВО по освобождению Тайваня от стриптизёрш и нацЫстов!