Изобретатель тестирует свой костюм для защиты от медведей гризли

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Канадец Трой Джеймс Хуртубис был изобретателем, прославившимся самотестированием своих причудливых творений. Посмотрите, как он тестировал специальный костюм, который должен был защитить от нападения медведя гризли.
Как канадец тестировал костюм, который должен был защитить от медведя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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