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Изобретатель тестирует свой костюм для защиты от медведей гризли

Изобретатель тестирует свой костюм для защиты от медведей гризли

Автор:
15 сентября 2022 10:16
Метки: видео   защитный костюм   изобретатель   костюм   медведь   медведь гризли   тестирование   
500
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Канадец Трой Джеймс Хуртубис был изобретателем, прославившимся самотестированием своих причудливых творений. Посмотрите, как он тестировал специальный костюм, который должен был защитить от нападения медведя гризли.
Как канадец тестировал костюм, который должен был защитить от медведя.

Источник:

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Метки: видео   защитный костюм   изобретатель   костюм   медведь   медведь гризли   тестирование   
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7  комментариев
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118
Sata33 Час назад
А чего не на медведе ?
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8k
Мариус 9 минут назад
Ну, что ж.... неплохо... Если бурый решит сбить Вас грузовиком у Вас появится шанс выжить
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11k
Джон Уик 10 минут назад
Ничего не понятно
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10k
Алексей 54 минуты назад
В этом костюме каждый раз новый человек да?
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