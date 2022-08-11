Медведь пронесся мимо фотографов во время погони за рыбой

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На озере Илиамна (Аляска, США) фотографу удалось запечатлеть медведя гризли, гнавшегося за рыбой. Хищник пронесся мимо мужчин, не обращая на них никакого внимания.
Медведь догнал рыбу, а затем ушел в укромное место, чтобы насладиться вкусом своей добычи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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