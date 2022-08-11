FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12621 пост • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Медведь пронесся мимо фотографов во время погони за рыбой

Медведь пронесся мимо фотографов во время погони за рыбой

Автор:
11 августа 2022 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Аляска   видео   животные   лосось   медведь   рыба   
166
1
1
На озере Илиамна (Аляска, США) фотографу удалось запечатлеть медведя гризли, гнавшегося за рыбой. Хищник пронесся мимо мужчин, не обращая на них никакого внимания.
Медведь догнал рыбу, а затем ушел в укромное место, чтобы насладиться вкусом своей добычи.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Аляска   видео   животные   лосось   медведь   рыба   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
549k
АРОН 42 минуты назад
А фотографы пошли менять штаны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Полчаса назад
И просрали хорошие кадры как медведь всё таки поймал рыбу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

992966



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы, выселили из отеля и отменили все брони
«Чей Херсон? Россия победит»: российскую блогершу, задававшую провокационные вопросы,...
Первые роли любимых советских актёров
Первые роли любимых советских актёров
Набирающие популярность в сообществах
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200 тысяч
"Донецк это Украина?": в сети ищут режиссёра для тиктоков про Донецк с зарплатой в 200...
В Чили открылась гигантская воронка диаметром 30 метров
В Чили открылась гигантская воронка диаметром 30 метров
В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео)
В Австралии нашли обломки космического корабля Crew Dragon (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#в мире#забавно#новости#знаменитости#сатира#удивительно#Жизнь#кошка
#Юмор#животные#позитив#интересное#улыбнуло#СССР#смешно#Ynews#собака#домашние животные
#люди#интересно#история#картинки#подборка#сарказм#факты#познавательно#природа#Еда
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C 5 причин купить робот-пылесос Midea i5C Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился Внезапная встреча молодоженов с медведем гризли в лесу Внезапная встреча молодоженов с медведем гризли в лесу Медведи устроили себе "пляжную вечеринку" Медведи устроили себе "пляжную вечеринку" Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать Медведь украл у рыбака часть улова Медведь украл у рыбака часть улова

На что жалуетесь?

Вернуться